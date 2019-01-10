教你在家自泡防彈咖啡！　只要4分鐘就完成

▲教你怎麼在家做防彈咖啡，讓你在輕斷食前達到酮症狀態，把儲存的醣類代謝完畢。（影／理科太太 Li Ke Tai Tai授權提供，請勿任意使用）

▲防彈咖啡就只是多加了奶油和椰子油，強調要用有機的咖啡、吃牧草的牛所產生的奶油，以及富含「中鏈脂肪酸」的椰子油。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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前陣子很火紅的防彈咖啡你喝過嗎？其實，防彈咖啡就只是多加了奶油和椰子油，強調要用有機的咖啡、吃牧草的牛所產生的奶油，以及富含「中鏈脂肪酸」的椰子油。理科太太要教你怎麼在家做防彈咖啡，讓你在輕斷食前達到酮症狀態，把儲存的醣類代謝完畢。

▲防彈咖啡製作的第一步就是泡咖啡，拿兩匙半的咖啡粉，加上一杯熱水，將其放置四分鐘。（圖／理科太太提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

防彈咖啡製作的第一步就是泡咖啡，理科太太說，要簡單的話可以用法式濾壓壺（French Press）的方法，兩匙半的咖啡粉，加上一杯熱水，將其放置四分鐘。在等待的同時，預備一個攪拌機，把一匙的中鏈椰子油（擔心身體不適的人可以先從一茶匙開始，慢慢加到三茶匙）和一匙的奶油放進去，滿了四分鐘再將咖啡倒進來開始攪拌，防彈咖啡就完成了。

▲要把防彈咖啡喝得健康，就要將其完全取代早餐，切忌和其他食物搭配著吃。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

要把防彈咖啡喝得健康，理科太太建議，將其完全取代早餐是最好的方式，切忌和其他食物搭配著吃，但接下來的兩餐要慎選營養的東西補充。

理科太太 Li Ke Tai Tai，住在矽谷的生物醫學工程師媽媽，聊聊生活中的科學，現有經營：粉絲團、YouTube頻道