別拖！尿尿燒灼、射血精...攝護腺炎最愛找「3種職業」

▲大卡車駕駛、工廠作業員小心攝護腺炎。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

記者謝承恩／採訪報導



久坐讓泌尿系統壞光光！攝護腺發炎是男性常見的泌尿疾病，症狀好發於35至60歲的成年男性，盛行率約5-10%，專家提醒，大卡車司機、計程車運將、工廠作業員3大職業，最容易因久坐憋尿，而罹患攝護腺炎，且持續多年難以根治，若民眾出現3種症狀，需進快就醫。

泌尿科醫師李嘉文指出在泌尿科門診中，常常碰到在工作上必須久坐的男性，例如： 拖車或聯結車司機（因為他們車子大，連隨便停下來上廁所都不是那麼容易），另外還有計程車運將、工廠作業員（機器動作快，有連續性，不容易隨時停下來去上廁所） 有些來到門診時，其實都已經發現症狀多年，只是遲遲未就醫。

醫師表示，攝護腺炎分為急性和慢性兩類。急性攝護腺炎病情發展迅速，常合併發燒或解尿燒灼感。病患經診斷常多屬慢性攝護腺炎，雖與攝護腺肥大症狀相似，患者容易出現以下3症狀：

1.疼痛：部位分佈在陰莖根部或龜頭處、下腹部（膀胱脹痛）、雙側鼠蹊部、會陰部（睪丸和肛門之間）或下背部。

2.排尿症狀：頻尿、急尿感、解尿停頓及解尿困難。

3.性功能障礙：勃起困難、射精疼痛、血精或性交後不適。

▲攝護腺發炎會造成性交困難。（圖／記者黃克翔攝）

李嘉文指出，急性攝護腺炎治療方式最主要是靠抗生素，止痛藥，平滑肌鬆弛劑等治療、時間可能需要一到兩週才會改善。 但慢性攝護腺炎的症狀會反覆發生，持續一段時間，非常困擾，很難診斷而且不易治癒。過去對慢性攝護腺炎的治療，多是請患者服用長達幾個月、甚至好幾年的抗生素，但也因吃了太多、太久抗生素，將原本身體的好菌也都一併殺死。

直到近幾年，醫院會使用「低能量體外震波」治療慢性攝護腺發炎，治療大約需要六次療程，每週一次，做完以後大多數患者在半年左右會有明顯改善。有比較好的方式去治療慢性攝護腺炎，就是低能量體外震波用於治療慢性攝護腺發炎、治療大約需要六次療程，每週一次，做完以後大多數患者在半年左右會有明顯改善。