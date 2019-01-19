奇異果被視為完美視覺系水果　有助減肥去斑助排便

▲奇異果富含維生素C，營養高、熱量低，傳說宜減肥去斑助排便，被很多人視為完美水果。（圖／達志／示意圖）

文／童嘉

奇異果 視覺系的超Ｃ完美水果！

奇異果也是屬於很多人小時候沒有吃過的水果，拜進口之賜而能成為市場常客。奇異果富含維生素C，營養高、熱量低，傳說宜減肥去斑助排便，被很多人視為完美水果，不起眼的外表裡面，是美麗、裝飾性十足的果肉，和火龍果同屬黑點點視覺系，宴客擺盤俏皮又好看。

奇異果與鳥和猴子有關係！

▲奇異果有各種傳說，有人說，它是因為獼猴桃從中國帶到紐西蘭，然後越長越好，就用奇異鳥給它命名了。（圖／新自然主義提供，以下皆同。）



▲有人說，因為獼猴喜歡吃獼猴桃，所以就這樣命名，但今天的奇異果和獼猴桃已經長得不太一樣了。

▲常見的奇異果品種有果肉鮮綠色和金黃色之別，外型尖頭、圓頭不同款。

奇異果的不敗挑選要領！

常見的品種有果肉鮮綠色和金黃色之別，外型尖頭、圓頭不同款。挑選要領：果型正常無外傷，皮上茸毛健康均勻無斑點，蒂頭顏色鮮嫩。熟度適中時，果實握起來微微有彈性，想要馬上吃就選軟一點的。

▲不想削皮持吃奇異果的話，只要對切，就可以用湯匙吃了。

去皮吃奇異果，方法很簡單！





▲去掉奇異果的皮，水果刀淺淺割出六等分線，用大拇指側邊將皮一片一片剝開，再用湯匙邊緣沿著皮轉一圈即可。

製作甜點，奇異果是最佳選擇！

▲去皮後的奇異果可以根據自己的喜好切，最後擺盤享受健康的一餐。

奇異果特別適合製作甜品！味道超搭，樣子也很有裝飾性。果汁、冰沙、果醬、優格、奶酪、布丁、果凍、冰淇淋，都好吃。

本文摘自《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》／童嘉（曾任報社專欄記者）／新自然主義