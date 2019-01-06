腹式呼吸好神奇！　連胃食道逆流也能改善

▲ 腹式呼吸就能改善胃食道逆流，是真的嗎？（影／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲人在吸氣時，下食道括約肌底下的橫隔膜會收縮，導致胃食道接合處關閉，防止胃食道逆流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

腹式呼吸就能改善胃食道逆流？既不用倚賴藥物控制，或是勤加調整飲食的選擇，健康盟健康聯盟（以下簡稱健康盟）要帶你明白其中的奧秘，只要平時注意飲食習慣和生活型態，再加上腹部呼吸，胃食道逆流就不會再找上門了。

▲ 若下食道括約肌的力量不夠，食物就會逆流回到食道。（圖／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當食物進入胃後，下食道括約肌的閘門會關閉，以防止胃酸逆流，健康盟說，這時若下食道括約肌的力量不夠，食物將會逆流回到食道。關於腹式呼吸能降低胃食道逆流的發生，許多醫學研究都已正面回應了，因為人在吸氣時，下食道括約肌底下的橫隔膜會收縮，導致胃食道接合處關閉，防止胃食道逆流。

要做到腹式呼吸其實不難，首先請放鬆坐著，接著雙手放在肚子上，用鼻子慢慢吸氣，感受氣進入肚子，然後用嘴巴慢慢吐氣，讓肚子內縮。健康盟建議，若坐著不好呼吸，也可以躺平練習，一次持續做五分鐘，一天三次。

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