矯正近視兩妙方　睡前使用早上就看得清了！

▲ 不論是溫差導致的眼鏡起霧，或是在游泳或進行其他極限運動前必須摘下眼鏡，都讓近視的人很是頭疼。（影、圖／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每次不小心碰到眼鏡鏡片就會留下指紋，讓戴眼鏡變得好討厭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

對近視的人來說，透過佩戴眼鏡來做矯正是最麻煩的一件事，不論是溫差導致眼鏡起霧，或是不小心碰到鏡片就會留下指紋，甚至是在游泳或進行其他極限運動前必須摘下眼鏡，這些小事都讓近視的人覺得很頭疼。難道就沒有比較方便的矯正方式嗎？健康盟健康聯盟（以下簡稱健康盟）這裡要為你揭曉另外兩個妙方。

▲長效散瞳劑可以有效控制近視的度數，較適用於孩童。（圖／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

第一個祕方就是長效散瞳劑，它可以有效控制近視的度數，比較適用於孩童，建議會在睡前點藥。健康盟提醒，它分為不同劑量的濃度，濃度越高效果越強，相對副作用也越多，像是光線照射到眼鏡造成不適感的畏光，若沒有妥善保護還可能引發白內障和黃斑部病變，所以外出時還是要做好眼睛防曬。

▲夜戴型角膜塑型片應於睡前佩戴6-8小時，白天再將其取下即可維持一整天的清晰視力。

跟長效散瞳劑一樣，第二個祕方也應於睡前佩戴6-8小時，白天再將其取下即可維持一整天的清晰視力，它叫做夜戴型角膜塑型片。健康盟解釋，它能透過改變角膜的弧度來矯正近視，但角膜塑型仍是暫時性的，停止戴就會恢復原近視度數，最後也別忘了確保正確的清潔和佩戴，避免讓角膜炎找上門。

健康盟提醒，矯正之餘記得讓眼睛休息，保持均衡的飲食，並且減少使用3C產品，不管是哪一種矯正方法都要先諮詢專業的眼科醫師做個案評估，找出最適合你的治療對策。

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