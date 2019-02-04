睡墓地祈福！世界「最怪10大新年習俗」曝...穿黃內衣招財



▲智利人認為在墓園睡覺就能和死去的親人共度新年。（圖／記者周宸亘攝）



生活中心／綜合報導

說到新年傳統，台灣不外乎就是發紅包、貼春聯和放鞭炮，但你知道嗎？這世界上其實還有許多「特別的」慶祝新年方式。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出世界上最古怪的10個新年傳統，其中最特別的就是智利，他們認為在墓園睡覺就能和死去的親人一起過新年，而丹麥則是把碗盤拿去砸朋友家的門，這樣就能擁有好運氣！

全世界10大古怪新年習俗：

1.丹麥：砸碎盤子

摔碗盤是許多夫妻或是情侶爭吵時可能會出現的行為，但你知道嗎？在丹麥，人們會將未使用過或是還沒壞掉的碗盤保存好，到了新年的時候，再將這些碗盤拿去砸朋友的家門，這樣雙方在新的一年就能擁有好運。

2.西班牙：吃葡萄

西班牙的慶祝新年活動就是大家圍繞在一起「吃葡萄」，傳統上每個人都需要一次吃12顆葡萄，如果你做到了，那你就能獲得一整年的好運。



▲法國人的新年傳統就是吃12顆葡萄獲得好運。（圖／免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.菲律賓：圓圓的錢幣

對菲律賓人來說，慶祝新年和「錢」有關，因為他們相信所有事物都應該要圓圓的，就和錢幣一樣，他們認為圓圓的錢幣能夠帶來財富。

4.南美：穿色彩鮮艷的內衣

在南美，穿著彩色的內衣就能決定新年的命運；對於想要尋找愛情的人來說，就會穿紅色內衣，白色則是代表和平，而黃色則意味著財富。



▲在南美，新年穿著不同顏色內衣有不一樣的涵義。



5.日本：敲響廟鐘

日本人的新年傳統就是敲響寺廟鐘108次，象徵佛祖教導的108次俗世試探，敲鐘則代表趕走這些罪惡，清洗了所有的慾望，準備迎接全新的的一年。

6.瑞士：丟冰淇淋

你是否曾經有過冰淇淋一口都還沒吃結果就掉在地上的慘痛經驗呢？但是將「冰淇淋掉在地板上」是瑞士人每年新年前夕都一定會做的事情，他們相信只要冰淇淋掉到地上就能帶來好運和繁榮。



▲瑞士人相信冰淇淋掉到地板上就能帶來好運和繁榮。



7.法國：吃大餐

「F」代表著法國（France）和盛宴（Feast），因此法國人會做一堆煎餅、鵝肝以及喝香檳迎接新的一年，而這場盛宴也被視為能夠帶來好運和繁榮。

8.厄瓜多：燒掉稻草人

厄瓜多人會先在紙上寫下過去一年發生的所有壞事，接著做出稻草人，再把稻草人和那張紙一起燒掉。此外，他們也會燒掉一些糟糕的「舊照片」，因為這樣就能讓他們擺脫不好的回憶，迎接新年的好運氣。



▲厄瓜多人會在新年寫下過去不愉快的事情並跟著稻草人一起燒掉。



9.智利：睡在墓園

你有這樣的膽量嗎？在智利，人們會在新年的時候於墓地睡覺，他們認為這樣就能和死去的親人一起慶祝新年，並為死去的靈魂帶來和平。

10.愛爾蘭：丟麵包

新的一年，愛爾蘭人會利用麵包捶打牆壁，他們相信這麼做就可以擺脫邪惡的靈魂以及壞運氣。



▲愛爾蘭人會用麵包捶牆壁，這樣能擺脫壞運氣和邪惡的靈魂。