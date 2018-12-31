代糖與一般糖有何不同？吃多會變胖嗎？

▲營養性甜味劑雖然食用後會產生熱量，但每公克產生的熱量還是較蔗糖低，常見於口香糖或其他食品的甜味劑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

根據產生熱量與否，代糖可分為營養性甜味劑以及非營養性甜味劑兩大類。營養性甜味劑雖然食用後會產生熱量，但每公克產生的熱量還是較蔗糖低，常見包括木糖醇(Xylitol) 、甘露糖醇(Mannitol)、山梨糖醇(Sorbitol) 、赤藻糖醇 (Erythritol)，常見於口香糖或其他食品的甜味劑。而非營養性甜味劑，即食用後不產生熱量的代糖，又稱為「人工甜味劑」，由於供應穩定，價格較低且甜度高，常用於零食、酸梅、蜜餞及堅果等食品，目前常見的包括糖精(Saccharin) 、甜精(Cyclamate) 、阿斯巴甜(Aspartame) 。

▲阿斯巴甜是相對安全的甜味劑，但由於人體食用之後，會分解成苯丙胺酸與天門冬胺酸，因此苯丙酮尿症的患者須避免食用。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其中，市面上常使用的人工代糖，以阿斯巴甜用量最大，常使用於飲料與糖果中，或製成糖包及作為糖尿病患者特殊營養食品的成分。另外要注意的是，阿斯巴甜是相對安全的甜味劑，但由於人體食用之後，會分解成苯丙胺酸（Phenylalanine）與天門冬胺酸(Aspartic Acid)，因此苯丙酮尿症（Phenylketonuria, PKU）的患者須避免食用，使用阿斯巴甜作為甜味劑的產品包裝上也須標註警語。

▲代糖雖然熱量極低，但是長期食用會忽視其他食物熱量的攝取，反而會有肥胖的風險。（圖／免費圖庫pakutaso）

臺北醫學大學營養學院陳俊榮副院長解釋，其實阿斯巴甜是由2個胺基酸所組成，熱量跟蛋白質相同，每公克可以提供4大卡熱量，但可宣稱無熱量的關鍵，在於阿斯巴甜的單位甜度為一般蔗糖的150至200倍，一杯500毫升含一般砂糖10％的飲料，含有50公克的蔗糖，可提供200大卡的熱量，但一杯跟含一般糖10％同樣甜度的飲料，若使用阿斯巴甜代糖，只需用0.25克，因此一杯飲料僅有1大卡，因此在熱量上幾乎可以忽略不計。

陳副院長也提醒，代糖雖然熱量極低，但是長期食用會忽視其他食物熱量的攝取，反而會有肥胖的風險，過量食用也可能產生腹脹、腹瀉的狀況。

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