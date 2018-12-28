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天冷連吃5天火鍋　輕熟女蕁麻疹上身「抓到破皮流血」

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▲急性蕁麻疹。（圖／童綜合醫院提供）

▲急性蕁麻疹資料照。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

天冷愛吃鍋，小心蕁麻疹上身。台中一名30歲的李小姐，一週內連吃5次溫補鍋物後，皮膚變得奇癢無比，身上更長出凸狀疹塊，常會抓到破皮流血，就醫確診為蕁麻疹，所幸經服用抗組織胺藥物與調整飲食，皮膚狀況已大為改善。

收治患者的亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，近期寒流來襲，許多民眾喜歡吃麻辣鍋、麻油雞、薑母鴨等食物，或是泡湯、烤三溫暖等暖身，不知不覺中造成皮膚過敏，使得全身皮膚反覆出現紅、腫、癢的膨疹，雖隨著身體機能代謝，症狀會慢慢緩解，但因發作期間嚴重影響生活品質，故就醫治療的民眾也增加2成。

蔡肇基介紹，冬季是蕁麻疹的好發時節，原因是當過敏原引發皮膚或血液中巨大細胞的活化反應，使之釋出組織胺等發炎釋放物質，皮膚就會出現血管擴張的紅色膨疹，引發原因包括氣溫急遽變化、食物、藥物、心情低落、工作壓力大、熬夜等，多數蕁麻疹可於一個月內治癒，但若症狀超過6週，則需進一步找出原因。

蔡肇基也指出，冬季皮膚過敏原因百百種，包括異位性皮膚炎、慢性濕疹，或自體免疫疾病，如全身性紅斑狼瘡、乾燥症、甲狀腺疾病等，都會以皮膚紅腫、乾癢、乾裂等症狀表現，故當冬季皮膚過敏時千萬不能輕忽，一定要赴醫檢查，也可透過塗抹乳液、護手霜，使用弱酸皂清潔身體來保護皮膚。

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關鍵字： 蕁麻疹 皮膚健康 亞大附醫 火鍋
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