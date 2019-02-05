忘東忘西小心是「早發性失智症」！10警訊5建議年輕人必看

▲失智症不是老年人專屬疾病。（圖／台灣失智症協會提供）

生活中心／綜合報導

許多人都以為年輕時記憶不佳只是暫時狀況，直到中老年才有罹患失智症的可能。對此，衛生福利部國民健康署闢謠，失智症並非老年人專屬疾病，也有年輕型的早發性失智症，若出現10大警訊必須及早治療。

根據衛福部健康署保健闢謠專區消息，失智症的症狀通常由輕而重慢慢發展，臨床上常發現不少患者就醫時，其實已發病一段時間，尤其是早發性失智症患者，因為年紀較輕不易聯想到該病症的可能性，進而錯失治療黃金期。

消息強調，早發性失智症的徵兆具有個別性，不同類型、不同病因所造成的失智症症狀、病程都不盡相同。國健署列出10大警訊，分別是記憶力減退影響到生活、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事務、對時間地點感到混淆、有困難理解視覺影像和空間的關係、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、從職場或社交活動中退出、情緒和個性的改變。

杏儒中醫診所院長蔡易昌提醒，失智症是一種疾病，不是正常的老化，很多家屬都以為人老了都是這樣，因而忽略了就醫的重要性，但是事實上他就是生病了。在台灣，65歲以上的老人每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智者，對於已經到來的高齡化社會，是個十分嚴重的問題。

關於失智症的預防方式，蔡易昌表示，要戒菸、多動腦、多運動、採用地中海型飲食（多吃蔬果堅果、魚、橄欖油，少吃飽和性脂肪），也要維持健康體重，過重或過瘦都會提高失智症的機率。