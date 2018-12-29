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你酒量好嗎？　告訴你為什麼有的人喝一小酌就會醉！

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▲有的人只要喝一小酌酒就會醉醺醺，有的人卻可以喝下好幾瓶都沒事，到底為甚麼會這樣呢？（影／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用。）

 ▲喝醉,喝酒,爛醉（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲你酒量好嗎？酒精在進入體內後，依據人生理特性的不同，身體會做出不同的反應。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導　影、圖／播吧

你的酒量好嗎？有的人只要喝一小酌就會醉醺醺的，有的人卻可以喝下好幾瓶都沒事，到底為甚麼會這樣呢？VItaminS 愛他命（以下簡稱愛他命）醫護團隊要帶你了解酒精的秘密，以及醉酒的途徑依據，先來認識酒精對自己身體有怎樣的影響，再去乾杯吧！

 ▲一喝酒就臉紅（圖／VItaminS愛他命提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲酒進入體內後，首先它會經由乙醛脫氫酶代謝成乙醛，接著再由乙酸脫氫酶代謝成乙酸，最後產生熱能被排出體外。（圖／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用，以下皆同。） 

我們一般認知的酒精還有另一個名字，在學術上被稱為「乙醇」。愛他命指出，乙醇進入體內後，首先它會經由乙醛脫氫酶代謝成乙醛，接著再由乙酸脫氫酶代謝成乙酸，最後產生熱能被排出體外。

▲一喝酒就臉紅（圖／VItaminS愛他命提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲乙酸脫氫酶缺乏者體內會堆積乙醛，只要一小杯就足以使他們臉紅心跳、全身發熱。

根據不同的體內生理性質，人會有三種酒精表現特徵。第一、為乙酸脫氫酶缺乏者，他們的體內會堆積乙醛（乙醛：一種血管擴張劑；也是中樞神經抑制劑），產生血管擴張、頭暈、噁心、身體不適等症狀。愛他命說，只要一小杯就足以使這等人臉紅心跳、全身發熱，但也因為身體會不舒服，飲酒過量的情形較不會發生在他們身上。

▲一喝酒就臉紅（圖／VItaminS愛他命提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乙醛脫氫酶缺乏者很叫人擔心，他們的身體沒有辦法有效代謝酒精，所以一不小心就會喝得爛醉。

第二、乙醛脫氫酶缺乏者，由於他們的身體沒有辦法有效代謝酒精，只能靠「身體中的水」來稀釋，可是過程中卻可能無任何症狀，所以一不小心就喝得爛醉，甚至急性酒精中毒。第三、以上兩種酵素活性都極佳，喝的酒都被代謝成乙酸，送到細胞粒線體產生熱能，大量排汗，較少出現不舒服狀況，但是這類的「酒仙」在東方人中是十萬分之一呢！

VItaminS愛他命
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