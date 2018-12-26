流感疫苗缺貨、跨年人潮增感染風險　醫：先打支肺炎鏈球菌

▲今年流感疫苗缺貨，專家建議可先施打肺炎鏈球菌疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）



記者趙于婷／台北報導

流感來勢洶洶，加上先前疫苗出包導致供應不足，不少人都擔心中招。醫師指出，各大醫院的自費、公費成人流感疫苗雙雙缺貨，加上跨年連假時期人潮聚集，感染流感和肺炎的風險增加，建議尚未施打公費或自費流感疫苗的民眾，若擔心流感併發常見的肺炎重症，可先接種肺炎鏈球菌疫苗。

根據107年疾管署數據顯示，自10月1日起共累計99例流感併發重症病例，其中11例死亡，肺炎更連續兩年高居台北市十大死因第三位，且106年十大死因中肺炎（增7.2%）也呈現增長趨勢。

台北市立萬芳醫院感染科李文生主任推測，這應該與人口老化有關，根據行政院主計處的人口調查資料，台北市人口老化指數高於全國平均值，高居六都之首，年長者吞嚥功能受損、黏膜纖毛功能受損、免疫力下降和多種慢性疾病，都是導致容易感染肺炎的原因。

▲肺炎是流感最常見的併發症，今年發重症案例已超過去年同期。（圖／ETtoday資料照）

此外，近年流感疫情嚴重也是原因之一，根據萬芳醫院105年、106年數據顯示，流感或肺炎住院病人人數排名院內第一。李文生說，肺炎是流感最常見的併發症，雖然目前流感尚未真正進入高峰期，但流感併發重症案例數已超過去年同期。

李文生強調，接下來跨年連假才是關鍵，隨人群接觸機會增加，感染流感和肺炎的風險也大增，高風險族群在流感高峰期來臨前，一定要增強免疫力和主動施打疫苗預防流感，最理想的狀況是同時接種「流感疫苗」和「肺炎鏈球菌疫苗」。

李文生提醒，未施打疫苗的高風險族群可先接種肺炎鏈球菌疫苗，或是依照台灣家庭醫學醫學會建議，每年接種流感和一劑肺炎鏈球菌結合型疫苗，國外研究顯示，不論是同時接種兩種依苗，或單獨接種流感或肺炎鏈球菌疫苗，跟完全沒有接種疫苗的年長者相比，肺炎住院率都較低。

▲台北市立萬芳醫院感染科李文生主任。（圖／萬芳醫院提供）