塑膠袋裝熱食好危險？一張圖秒懂「7類塑膠編號」耐熱度

▲一張圖看懂滷味塑膠包裝形式。（圖／食力提供，下同）

採訪、撰文／劉宜叡

看著熱騰騰剛煮好的滷味，老闆熟練的將滷味連著熱湯，燙呼呼地直往塑膠袋裡沖倒，再將塑膠袋轉個幾圈，粉紅的繩子束緊緊，你就可以外帶、拎著回家享用去！又或是到便利超商、超市買個即食滷味，微波熱熱的吃或是直接冷食，再搭個啤酒，就是一份完美的宵夜！

盛裝加熱滷味、冷滷味的包裝多是塑膠材質，然而「使用塑膠容器是否安全」是很多人心中的疑問，像是加熱滷味用塑膠袋裝安全嗎？冷滷想要加熱微波ＯＫ嗎？懷疑是否會有某某不知明物質溶出？《食力》邀請財團法人塑膠工業技術發展中心驗證技術部副理徐惠民，幫你我解答一番！

到底滷味用的塑膠是哪種塑膠？

塑膠是由不同的單體小分子聚合成高分子的材質，使用不同的小分子會聚合出不同特性的塑膠。生活中常見的「塑膠材質三角回收標誌」編號1～7最初由環保署公布，塑膠編號的出發點是為了幫助資源回收，而後在《食品安全衛生管理法》的要求下，規定在最小販售單位上，需要標示材質的名稱或是等同意義的縮寫，作為民眾辨識之用，因此在確認滷味使用的塑膠包裝安不安全之前，你必須先分辨塑膠的材質！塑膠只要依照不同種類材質的特性，運用於正確、適當的地方，其安全就不太需要擔心。

▲各類塑膠編號耐熱度不同。

5個大哉問，破解塑膠的疑慮！

Q1：滷味包裝的塑膠，真的耐熱嗎？

塑膠袋、塑膠杯、淋膜紙碗、或是積層調理包內層，主要材質為聚乙烯（Polyethylene，PE）與聚丙烯（Polypropylene，PP）。PE又分為HDPE及LDPE，其耐熱溫度有所不同；HDPE、PP及美耐皿其耐熱溫度落在90～140度之間，對熱有良好的耐受性，然而LDPE的耐熱溫度為70～90度，較不耐熱，因此以此盛裝加熱滷味時還是要多加注意。

Q2：滷味包裝的塑膠到底耐不耐油？

塑膠編號1～7分別由不同的塑膠分子組成，民眾可以從編號得知材質，再以材質查詢容器適合使用的方式。滷味常用的塑膠包裝屬於PE、PP、美耐皿，從耐油試驗來看，塑膠袋、微波盒裝塑膠、積層調理包內層以及美耐皿的材質皆耐油。

Q3：塑膠包材的耐熱性、耐油性怎麼被檢驗？

衛生機關針對食品器具、食品容器或包裝會在上市前進行安全評估。以溶出性試驗為例，在特定的條件下，利用不同的溶劑模擬盛裝不同性質的食品，測試消費者實際使用食品容器具可能造成的溶出狀況。因此，市售的塑膠容器在出廠之前會定期進行溶出試驗，確保該容器符合標示的耐受範圍，可以放心使用！

Q4：塑膠製品都含有塑化劑嗎 ？

塑化劑只是一種代名詞，代表著一群數十種到數百種的物質，從水、植物油、檸檬酸到矽油都可能是塑化劑的成分，塑化劑主要添加於聚氯乙烯（Polyvinyl chloride，PVC）中，目的是軟化包材，如保鮮膜中就會添加塑化劑，而滷味包裝常用的材質並不會添加塑化劑。此外，目前被科學家證實會對健康造成風險的塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」早已被全世界禁用，民眾可以不必恐慌。

Q5：美耐皿會溶出三聚氰胺？

編號7號的美耐皿，是以甲醛和三聚氰胺為原料縮合而成的塑膠。食藥署近2年來分析50件各類美耐皿樹脂食品容器之衛生標準符合性，合格率約82%。使用該類塑膠容器盛裝食品時，不宜微波、電鍋蒸煮或烘烤加熱。若重複使用餐具，有刮傷或是磨損、顏色異常的現象，應盡量避免使用。

你應該要知道的食事

吸收一些小常識，在享受美味宵夜的同時，也不需擔心健康疑慮！

本文由food NEXT食力【滷味盛裝最愛用塑膠 認識這些就不用擔心受怕！】授權提供