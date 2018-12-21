頭髮狂掉怕早禿？醫教居家檢測　一次拔超過3根當心啦！

▲狂掉髮怕禿頭？在家拔頭髮就能測。（圖／ETtoday示意圖）

記者嚴云岑／台北報導

你也有掉髮問題嗎？藝人董至成過去飽受雄性禿困擾，一年前透過植髮機器人手術，終於找回茂密黑髮。醫師建議，民眾可在家自我檢測，於頭皮1平方公分範圍內輕扯頭髮，若扯掉2根以內屬正常範圍，超過3根就代表頭髮不健康、易進入休眠期，若持續出現掉髮現象，應及早就醫檢查。

植髮診所楊名權醫師表示，亞洲有20%成年男性與6%女性有雄性禿困擾，董至成雖然透過植髮找回黑髮，但近日忙碌通告壓力，又讓他擔心秀髮不保，後經諮詢醫師，持續配戴居家型低能量雷射光療帽，成功穩住頭皮，現在他出外工作都隨身攜帶，只要有休息時間，三不五時就會戴上做保養。

根據臨床40人使用16週後測試結果，使用真正光療帽的男性9人和女性11人當中，平均髮量增加43.2%，安慰劑組平均僅增加5.7%，顯示低能量雷射光療能提供輕度與中度雄性禿患者居家治療效果。

▲資深藝人董志成和楊名權醫師分享低能量雷射光療帽使用經驗。（圖／公關提供）

楊名權說，相較口服藥物、外用生髮水，採用低能量雷射光療具備非侵入性及非化學性的優勢，從根本源刺激毛囊細胞增生，促使血管擴張，供給毛囊細胞分裂所需養份，長出更健康的毛髮，且使用過程中無痛，只要將光療機佩戴在頭上，每次25分鐘，每星期使用三次，很適合提供民眾居家護理使用。

另外低能量雷射與細胞的粒線體產生光化學反應，有助頭皮保養，避免頭髮稀疏及減緩落髮。同時也可以搭配口服藥使用，提高生髮成功率，或建議在植髮手術後搭配使用，加速傷口癒合，幫助頭髮重建良好的生長環境。

最後，楊名權提醒，有掉髮、禿髮困擾的民眾，除了可使用外用或口服生髮產品搭配雷射生髮帽做居家照護外，生活習慣也應配合調整，如：戒煙、每日擁有6至8小時充足睡眠時間、適當舒壓，都有助於毛髮生長。