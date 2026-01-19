ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

油漆師傅摔下梯子右手骨折變形！醫師「軟硬兼施」讓他重返職場

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲尤男不慎從梯子摔落，造成右手粉碎性骨折，經台中醫院治療已經復原。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

年前打掃住家粉刷油漆除舊佈要當心！台中1名36歲尤姓男子從事油漆師傅，之前站在梯子上粉刷油漆時，不慎摔落，造成右手關節粉碎性骨折變形，幸好經過外傷整合團隊骨折復位手術合軟組織負壓與高壓氧「雙壓」輔助治療，順利讓他重回職場。

台中醫院高壓氧中心主任暨骨科醫師黃敏旭指出，尤男工作時因不小心從梯子上跌落，造成右手肘腫痛變形，經檢查是橈骨頭部的粉碎性骨折合併肘關節的脫臼，經緊急進行關節復位及人工骨植入手術，後續以負壓傷口加壓減緩軟組織腫脹合併高壓氧加速修復組織的「雙壓」輔助治療」，讓患者傷口順利復原，目前已經重回職場。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲尤男是油漆師傅。（圖／記者白珈陽翻攝）

除了尤男，另一名27歲賈姓男子騎車下班途中遇車禍，造成右腳踝骨折腫痛變形，急診室X光及電腦斷層檢查確認是遠端脛骨和腓骨的粉碎性骨折合併踝關節脫位，經醫師緊急以骨板進行骨折復位手術，術後並安排雙壓輔助治療與復健治療後，目前已經行走自如！

黃敏旭表示，他半年內碰到的這2名粉碎性骨折患者，到院時都因為嚴重局部外傷導致肢體變形，治療同樣複雜繁複且費工，2人也同樣有堅韌的毅力配合醫師，手術後配合醫師雙壓與復健治療，讓原本可能要超過3個月以上修復期的粉碎性骨折手術，都順利在3個月內骨頭與周邊軟組織都順利修復完成，重返職場。

黃敏旭說，嚴重的肢體創傷受傷的常常不單單只是骨頭的部分，周邊的軟組織也很關鍵，這類嚴重的肢體創傷，治療重點在於「軟硬兼顧」的綜合評估：針對骨骼結構的「硬」傷，若遇粉碎性骨折，現行醫療科技已有新型鎖定鋼板能提供優異的穩定度，對於無法重建的碎裂部位，亦可透過人工植體置換來恢復功能；而在周邊組織的「軟」傷部分，則需掌握術後消腫的黃金期，藉由「雙壓輔助」（負壓傷口照護與高壓氧治療）有效改善血液循環、預防組織壞死與感染。

【老婆不嘻嘻】買遊戲當驚喜送老公！沒想到反而失望到快融化QQ

關鍵字： 粉碎性骨折 雙壓療法 高壓氧 負壓治療 骨折復位

油漆師傅摔下梯子右手骨折變形！醫師「軟硬兼施」讓他重返職場

