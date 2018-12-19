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日夜溫差大！　「8大高風險族群」當心急性心臟病、中風

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▲▼ 冬季,寒冬、冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團（圖／記者黃克翔攝）

▲近日溫差大，專家提醒心血管疾病患者一定要做好保暖措施。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

近日天氣變化大，日夜溫差達10度，對有心血管疾病患者有很大的健康威脅。國健署指出，如「糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病、抽菸、肥胖者，曾有中風、心絞痛」等心血管高風險族群，一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，引發心臟病及中風急性發作。

國健署慢性疾病防治組賈淑麗組長指出，溫度驟降時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，對三高患者、心血管疾病患者及長者有很大威脅性，一定要做好規律用藥及監測血壓，若出現心臟病或中風徵兆，一定要立即就醫，爭取黃金搶救期。

長者及高風險民眾在溫差大時，仍應注意三高控制、健康飲食、保暖措施及避免菸害，若出現突然胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，一定要立即送醫，有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

除了常見的心臟問題之外，也要留意中風徵兆。一旦發現身旁親友「微笑或面部表情僵硬不對稱」，雙手抬高平舉時，一隻手會無力而垂下來，說話無法清晰完整，一定要盡快記下發作時間，立刻就醫，爭取急性中風的黃金3小時。

另外，不少長輩都說「早上起床喝一杯溫開水，能降低高血壓發生機率。」對此，台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部主治醫師王宗道指出，這樣的觀念還說得過去，因為溫開水下肚後，血管也會跟著暖起來，血壓就不會驟然升高。

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關鍵字： 溫差 氣象 中風 心臟病 國健署
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