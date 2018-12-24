為求子「被剝好幾層皮」...她心痛：夫妻情趣消耗殆盡

▲許多名人圈的夫妻檔，因為不孕燒錢外，感情也消磨殆盡。（示意圖／pixabay）

文／黃光芹

現代醫學發達，唯獨生兒育女，不能予取予求。小嫻之憾，也曾經是我終身之憾。小嫻左邊卵巢可以正常排卵，但先天沒有子宮，與推動「代理孕母」的陳昭姿一樣。後者在十五歲那年，得知自己子宮發育不全。像這一類的婦女，在台灣，礙於法律限制，無異被判了死刑，唯一途徑，只有到國外找代理孕母。

即使藝人，想像中，收入比一般人豐厚，但哪一天，若真要放下工作，到國外尋求代孕，恐怕也要被剝好幾層皮。白冰冰曾經接受我的專訪。由於她可以正常排卵，子宮也很健全，但因為單身的緣故，所以選擇到美國去進行試管。

臨行前，她先做好功課，包括找合法的不孕症醫療中心、挑選優良的捐精者。最後經友人介紹，在洛杉磯找到一對年輕夫妻，男方願意捐精。

之後，「我開始忙著接洽醫院、訂機票……等一切事情準備就緒後，就搭飛機前往紐約。為了能順利取出卵子，醫師讓吃多種荷爾蒙藥物，及注射大量的排卵針，……做一次試管嬰兒手術，排卵前必須連打十四天的排卵針，總共要打一百六十八次。取出卵子之後，每天還要再打三次的黃體素，也是連打十四天，一共四十二針；之後，必須臥床，少做劇烈運動。」

▲好不容易肚子隆起，卻發現是「假性懷孕」而心碎。（圖／視覺中國提供）

她的胚胎十分完美，順利植入體內。接下來十四天，她乖乖躺在飯店，就怕好不容易植入的胚胎，會不小心流掉。十四天過去，她的肚皮微微隆起，誤以為成功懷孕；沒想到是假性懷孕。當醫師戳破她的想望，她的腦海中立刻嗡嗡作響，忍著眼淚，匆忙離開。才一次，她就打道回府，繼續在台灣嘗試。前後總共做了十五次，直到取不到卵子，才不得不投降。

小嫻對外表示，自己曾經花了一年時間、砸了四百三十萬元，取得三枚胚胎，植入代孕者的子宮，很可惜，最後卻未成功著床。她省略未說的是，那過程的繁瑣，也會要人命。以美國加州為例，必須先通過醫療機構審核、尋找孕母、委請律師、簽署合約、申請文件、分階段付款，麻煩得不得了。

另外，兩夫妻停業一個月，沒有收入，算一算，一次代理孕母的代價，將近五百萬元，普通夫妻哪裡禁得起？小嫻沒有繼續嘗試，想必也因為財力匱乏，最終不得不放棄。小嫻的實力，遠不及連戰的長女連惠心。大富人家可以打團體賽，一次找多位代理孕母，多管齊下，畢其功於一役。連惠心最後抱得三名女娃而歸，人生圓滿，與小嫻寫下截然不同的人生結局。

▲代理孕母要突破重重關卡，就連做試管也不一定能求子成功。（圖／CFP）

我們夫妻在進行人工生殖時，剛好遇到事業瓶頸，雙雙失業，三百萬元週轉金，不僅要應付生活所需，還要繳房貸和車貸；而一次試管花費，大約在十二到十五萬元之間，負擔沉重。最拮据的一次，我曾經在醫院繳費處，發現現金不夠，卻因為戶頭沒有半毛錢，只好拿信用卡預借現金應急。

所以過來人常說，幸運的話，損失一部車子；運氣不好者，搞掉一棟房子。算一算，我花在人工生殖上的費用，就超過百萬元。鄭運鵬第一次參選立委，曾經找我去座談。當時他倡議，健保資源應該支援不孕症婦女，以彌補缺憾。我當時沒有經驗，似是而非；現在可以過來人身分提供意見：此一倡議立意雖佳，問題是，寶貴的健保資源，將支援到甚麼程度？一次、兩次？若最後仍石沉大海，錢不白花？不免排擠其他人的權益。金錢方面的損失，倒是其次；最令人遺憾的是，所謂人工生殖，一切得靠「人工」，我和老公的夫妻情趣，一點一滴被耗蝕殆盡，沒多久，竟成為名符其實的老夫老妻，不再有性趣。

我的身體狀況，也是另一個隱憂。我不在乎身材變形，但是對於未經證實的癌化可能，十分擔心。我兒子還小，萬一哪一天我走了，他成了沒媽的孩子，有多可憐！我們夫妻雖然幾經周折，未能如願；但若當初，真的辛苦有代價，喜獲一子半女，我想告訴他們的是：天下父母心，比山高、比海深！

本文摘自《貝比來了》／黃光芹（廣播節目主持人、政治評論員）／時報出版