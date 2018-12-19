「非洲豬瘟」到底有多可怕？專家神解析：你不是豬你不懂

▲非洲豬瘟的病毒生存率極強，就算溫度變化也不太會影響。（圖／翻攝自Flickr／Jessica Paquette1）



文／招名威教授 毒理專家

非洲豬瘟有這麼嚴重嗎？答案是：『有』

造成非洲豬瘟的病毒來自於肯亞，之後一路擴散，先到喬治亞之後轉入俄羅斯，今年再至中國，但，我們一起努力，讓它就僅止於台灣島外，好嗎？

再次強調，非洲豬瘟不會傳染人類，一般民眾實在不必對「豬」恐慌！

既然如此，很多人就會說非洲豬瘟到底是在嚴重什麼？老實說，你不是豬，你不懂...就像是流感之於人是一樣的道理，流感流行的時候你可能會恐慌，但你可以去打疫苗；對豬來說，豬瘟就像豬得了流感一樣，但你會給豬打流感疫苗嗎？！其實不是不行，只是沒有豬商會這麼幹，因為成本太高了。

非洲豬瘟和一般豬瘟一樣都是病毒引起的，但造成一般豬瘟的病毒，只要是處於溫度較高的環境就會被殺死；但非洲豬瘟是DNA病毒，名為African Swine Fever Virus（ASFV），生存力極強，過酸過鹼都無所謂，可存活于酸鹼值4到13之間。

溫度的變化對它來說也影響不大，室溫下，在糞便中可存活11天。常溫的豬舍、豬欄至少可存活1個月，在部分豬肉產品中最長可存活超過140天以上。若以冷凍或冷藏來說，分別可以存活1000天和100天。

以目前的數據顯示， 非洲豬瘟造成豬隻死亡的機率是百分之一百 ，以接觸傳染為主，可經由廚餘、昆蟲、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。

可憐的真的是這些豬隻，目前非洲豬瘟沒有疫苗可以防治、沒有藥物可以醫治，若真的進口這些受感染的豬隻到台灣，造成的經濟損失恐難以估計。以1997年的口蹄疫事件來說，整體產業損失估計大約2000億，而台灣也花了將近20年的時間才讓我們有機會在明年從口蹄疫疫區名單被除名。

讓台灣豬隻受到感染的無非最怕就是走私，為了讓台灣不要淪為疫區的方法除了邊境海關強力取締非法肉品入口之外，一般民眾也不應為一己之私或口腹之慾私自攜帶、網購或寄送國外肉品回國，若近期有去過中國參觀豬舍或曾流連忘返於當地肉販市場的人，回國時也應在機場的動植物檢疫櫃檯進行消毒，並自行隔離並避免到豬舍。

▲若是曾參觀中國豬舍或是肉販市場，回國應進行消毒，避免把病毒帶回台灣。（圖／記者蔡紹堅攝）



自截稿日為止，海關已將罰金上調，被抓到攜入非法肉品，第一次就罰20萬，若是第二次則罰100萬，第三次繼續再罰100萬，以此類推，網購疫區肉品被發現也可處100萬罰金，或處7年以下有期徒刑。

其實，這些刑罰都不夠重，只能罰罰小老百姓而已，100萬罰金對大企業來說算什麼？而且看清楚，這規定還沒有在進口的質跟量上做出區別；若真要杜絕，我覺得就必須真正求處重刑，著眼限制大批量的進口，並依照其進口的數量或重量，以代數倍率增加課以罰金和刑期，讓不肖業者被罰到脫褲子。

最後提醒大家，手邊若真有疑似受感染的肉品，可搜尋附近的檢疫單位協助銷毀，所謂自首無罪，別擔心，不會受罰的，但請千萬不要隨意丟棄，更絕對不要丟到廚餘去，這樣才能避免台灣豬隻吃到受感染的回收豬肉。

招名威博士

現任：美國毒理學專家、中原大學生物科技系副教授、台灣毒物學會學術執行秘書、肽研生醫創辦人兼首席顧問以及中原大學奈米中心副主任。

現有經營粉絲團：招名威教授 毒理專家