你都先洗哪？從「洗澡先洗的部位」看個性...腋下＝萬人迷

▲從你洗澡時最先洗的部位就可以看出個性。（圖／取自免費圖庫pxhere）



生活中心／綜合報導

你洗澡時會先洗哪個部位呢？其實你平常做的每件事情，不管是有意識還無意識，那些行為最終都能決定你會是什麼樣的人，也可以看出你的個性。對此，國外網站《Indiatimes》就帶大家了解「從9個洗澡時先洗的身體部位」背後的涵義，如果你先洗的是背，那就代表你很內向，而先洗的若是腋下，就代表你很受歡迎！

從你先洗的9種身體部位看出個性：

1.臉

如果你先洗臉，那就代表你很重視「別人如何看待你」，這也表示你很容易感到沮喪，並且非常擔心別人對你的看法。此外，洗臉需要使用嗅覺、視覺、味覺、觸覺和聽覺共5種感官，因此你可能會因為自己的笨拙而感到尷尬，而且你也很難接受別人給你的批評。

2.腋下

假如你先洗腋下，那就顯示你非常受歡迎，而且身邊的人都很喜歡你。大家都知道，不管朋友遇到什麼困難，你都一定會拔刀相助，你真的很善良，但你的個性有點極端，你要嘛就會真心愛一個人，不然就是只有恨，也就是所謂的「愛恨分明」。

▲先洗腋下的人很受歡迎。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



3.肩膀／頸部

在別人的眼中，你是一個非常優秀的人。你相信只要努力工作就能獲得所有你想要的東西，盡管如此，你還是會努力朝著夢想邁進，而且你的「競爭力」也很強，想要領先於每個人，不甘落後。

4.胸部

如果你先洗胸部區域，那就代表你很喜歡自己的身體。你擁有一種「阿爾法人格」，這意謂著你很獨立，而且做事直接了當，有話直說，不喜歡拐彎抹角。

▲你會先洗胸部就代表你很獨立，講話也很直接。



5.私密處

事實上，你會先洗私密處就可以看出你是一個非常保守且害羞的人，而且你的耳根子也很軟，很難有自己的主張。此外，對於他人來說，跟你相處起來很舒服，而你也是真的很喜歡給予他人關心，但他人可能需要花費很長的一段時間才有辦法更深入了解你。

6.手臂／腿

假如你先洗手臂和腿，那就代表你非常腳踏實地，而且身邊的人也都覺得你很有禮貌。此外，你的個性也很沉穩，從來就不會害怕在別人面前說出自己的意見。

▲洗澡先洗腳和手臂，就代表你很腳踏實地。



7.背

背和脊椎、神經系統有關，因此代表你的「意識」，所以如果你先洗背，那就表示你是一個非常謹慎的人，不容易相信別人，而且你也很內向，需要花很長的一段時間才有辦法適應和陌生人相處。

8.手

如果你先洗手，這就代表你的「精神力量」很強烈，你認為自己做的事情都是正確的，從來就不會害怕出錯，但是你不擅長交際，你看到什麼就是什麼，你從來就不會畏懼人生中的不確定性。

▲你的自我意識很強，總是覺得自己做的每件事情都是對的。（圖／記者周姈姈攝）



9.頭髮

假如你先洗頭髮，那就意謂著你是遵守紀律和秩序的人，你很固執己見，不管是針對什麼事情都要發表意見，而你最大的優點就是「時間管理」。