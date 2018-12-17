害怕一個人！最不甘寂寞的「6大星座」公開...你有上榜嗎？

▲有些人陷入沉默時，就會覺得度日如年，不想自己一個人。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



國際中心／綜合報導

你會害怕孤單嗎？有些人特別喜歡自己一個人的感覺，但相反的，也有人非常討厭和自己獨處的時光，當他們陷入沉默，或是沒人可以陪他們閒逛時，他們就會覺得每過一分鐘就像是過了一年。對此，占星學家Joshua MacGuire就在國外網站《POPSUGAR》列出最不甘寂寞的6大星座，其中最愛家的天蠍座也有上榜！

不甘寂寞的6大星座：

1.牡羊座

Joshua表示，雖然牡羊座可以非常獨立，但是他們卻很難忍受長期寂寞，因為他們希望可以得到他人的認知和讚賞。當牡羊座獨自一人時，他們會進全力給予自己無條件的愛和欣賞，這樣他們才不會感到如此緊迫。

2.金牛座

Joshua認為，金牛座很重視「需不需要」，要嘛就是自己需要別人，不然就是別人需要他們，因為這能提高他們的自我價值感。金牛座能透過「被別人需要」而深刻理解自己存在的價值，他們知道自己能夠提供給別人一些什麼，如此一來，他們的心中就會產生安全感，不會被外界影響。

▲金牛座能夠過「被人需要」而理解自己存在的價值。



3.雙子座

雙子座顧名思義就是「雙胞胎」，Joshua說，雙子座的溝通技巧很好，腦海裡總是有許多想法等著分享，而他們也希望能夠跟他人學習。當雙子座一個人的時候，他們會切換到另一個人格，也會試圖和自己好好相處，這樣就能緩和他們對「獨處」的厭惡。

4.巨蟹座

巨蟹座可以說是所有星座中的「滋養者」，他們的情緒很豐富，喜歡大家聚在一起的感覺，他們認為這樣就能發揮自己的「照顧本能」。Joshua表示，如果巨蟹可以將自己的關懷本性導向自己，而非將其投射到他人身上，那麼巨蟹對其他人的「需求」可能就不會那麼強烈。

此外，巨蟹座也會透過不同的方式表達自己的情感，像是工作、興趣或是健康等等，但他們並不會讓別人知道這份情感，所以他們才會覺得自己一個人的時候很孤單，無法向別人訴說心情。

▲巨蟹不會把自己的情感告訴他人，只會透過別的管道宣洩。



5.天秤座

天秤座會習慣性將自己的「注意力」集中在某人身上，所以如果那個人突然不在，天秤就會感到有點煩躁。Joshua認為，假如天秤可以面對自己獨處時的恐懼，那他們就有辦法找到和自己相處時的方法。

6.天蠍座

天蠍座是一個非常「肉慾」的代表，動物本能相當敏銳，他們掌管親密和性愛，並和他人融合以求得改變。Joshua表示，由於人與人之間的聯繫非常重要，因此天蠍座很怕孤單，所以他們若能意識到其實自己擁有獨立的能力，那麼也許他們就不會那麼害怕寂寞。

▲天蠍座認為人與人之間的聯繫很重要，因此他們非常害怕孤單的感覺。