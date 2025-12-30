ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

29到31歲是腦力巔峰　醫揭「大腦重組4年齡」：老了≠退化

▲研究顯示大腦在人生不同階段各有不同工作重點，通常功能在32歲後會愈來愈專精。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱俊吉／綜合報導

許多民眾常自覺年輕時腦筋比較靈活，年紀大了腦子就不好使，但兒科醫師吳昌騰在臉書分享一篇最新研究指出，人腦不是年少發展到巔峰後一路退化，而是在大約9、32、66與83歲出現多個人生階段反覆「換檔」，每個階段的工作重點不太相同，老了不等同於腦力下降。

吳昌騰寫道，這項研究在今年11月發表於國際頂尖知名醫學期刊《Nature Communications》，研究團隊整合9個國際資料庫，分析超過4200份人腦結構影像，並以腦網路分析法，觀察腦區之間的連結與訊息流動方式，而非只比較腦區大小，更能呈現整體結構的改變。

研究結果顯示，大腦在人的一生中會經歷4個「拓撲轉捩點」，大致落在9、32、66及83歲，可據此劃分出5個階段，這也代表大腦變化並非平滑曲線，而是在特定年齡重組結構和功能。

吳昌騰並以「大腦地鐵圖」作比方。他指出，研究顯示，在0至9歲，大腦以強化各腦區與鄰近的連結為主，指標為腦區「群聚係數」，這時的工作重點可理解為「將附近的路鋪好」。

9歲至32歲是大腦整合能力持續提升的長階段。研究指出，此階段的腦區之間跨域溝通日益順暢，工作核心任務是「將全城的路串起來」，而代表整體溝通效能的「全域效率」，高峰多落在29至31歲，而非一般認為的20歲出頭。

32歲是生命中最強烈的換檔點。研究顯示，過32歲後，大腦將從全面整合轉向分工與專精，工作重點可視為「將城裡的精華路段修得更好」，直到66歲這段期間，各功能、技術會持續被打磨並趨於穩定。

大約在66歲，研究觀察到多項腦網路指標同步變動，顯示腦中進行系統性的重整，並持續到83歲，期間大腦運作策略偏向分工更明確，「精華路段愈修愈好」，以因應身體、生活型態的變化。

到83歲以後，腦網路指標和年齡的關聯明顯減弱，顯示大腦老化路徑高度個別化，「每人的精華路段都不一樣」，年齡本身已難以解釋差異。

吳昌騰寫道，從研究可見，大腦一生都在調整，不同年齡不是能力優劣，而是功能轉換，大家應該對自己更有耐心，也能更溫柔對待身邊不同年齡層的人。

關鍵字： 大腦換檔 腦力高峰 腦力研究 老化非退化 吳昌騰

