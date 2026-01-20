今大寒！醫點名3類人最危險　沒保暖「春天易生病」





▲今迎大寒，中醫師提醒「3部位」務必做好保暖。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（20）日是二十四節氣中的「大寒」，是一年中寒氣最盛的時節。中醫師游晏楠指出，在氣候最寒冷的時期，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。

信義馬光中醫診所中醫師游晏楠表示，從文化與養生觀點來看，冬末重在「藏養」。中醫有言：「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能好好調養身體，來到春天便容易受到病邪侵襲。因此，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補。日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。

游晏楠提醒，防寒保暖護好「3個部位」尤其重要：

1.頭頸部：外出可配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。

2.腹部與腰部：腹部受寒易影響腸胃與代謝。

3.腳部：腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。

游晏楠解釋，當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。他透露，常常有患者睡了一覺就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利，會痛苦地扶著脖子或肩膀前來針灸，觸診肌肉時硬得像石頭、毫無彈性。

大寒保養方式：三九天敷貼

游晏楠說明，「正氣存內，邪不可干。」體內若有足夠的正氣（抵抗力），外在的邪氣（病菌）就不容易影響健康。「三九貼」利用冬病冬治的道理，結合時令節氣與穴位療法，可說是中醫的預防針。選用具有溫經散寒效果的中藥外敷方，配合節氣，敷貼於客製化的穴位，讓藥方滲入穴位經絡，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。

大寒保養茶飲《薑桂甘草茶》

材料：乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢

沖泡方式：

1.將所有材料洗淨，放入過濾袋中。

2.將過濾袋放入鍋中，加水1500c.c.。

3.以大火煮滾後，關小火繼續煮約10～15分鐘，即可飲用。

提醒：女性懷孕、經期不宜飲用

大寒穴位保養

1.按摩：用手指關節輕壓，各10秒鐘，每天至少20次。

●手三里穴：肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處。同時可緩解肩頸緊繃的情況。

●公孫穴：拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處

2.泡腳：足暖則全身暖。每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血液循環、暖腎養陽。中醫說「寒從腳下生」，冬天氣溫越來越低，寒氣容易從足部入侵。泡腳可溫通足部經絡，幫助驅寒暖身、改善手腳冰冷。

游晏楠呼籲，大寒不只是寒冷的終點，也是春天的起點。在這個節氣好好保暖、調養飲食與作息，不僅能安然度過寒冬，更能為接下來的春季健康打下穩固基礎。