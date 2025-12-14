寒流來別亂暖！醫揭「6大NG禦寒行為」　洗熱水澡竟是高危險

▲隨著寒流侵襲，民眾紛紛尋求禦寒方法。（圖／記者謝盛帆攝）

記者閔文昱／綜合報導

寒流來襲、氣溫驟降，不少民眾習慣靠喝熱飲、洗熱水澡來驅寒，但這些看似理所當然的禦寒方式，恐怕正是冬季心血管意外暴增的隱形殺手。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，急診室每逢冬天常見心肌梗塞、腦中風、心衰竭與氣喘惡化病例增加，關鍵往往不是「不保暖」，而是「用錯方法保暖」，長期下來甚至可能造成所謂的「慢性凍害」。

黃軒近日在臉書粉專發文，點出冬天最常見的6大NG禦寒行為，只要做錯其中兩項，對身體就是一種隱性傷害。首先，許多人靠熱湯、熱奶茶取暖，實際上熱飲僅能短暫刺激口腔溫度，對核心體溫幫助有限，反而容易讓人誤以為「已經夠暖」而少穿衣，導致血管收縮更劇烈。再來是不少人冬天穿緊身或僅具時尚感、卻毫無保暖效果的外套，在低溫加上血流受限的雙重影響下，更容易引發外周血管痙攣與血壓上升。

▲天氣逐漸變冷，不少人都會喝一碗熱湯暖暖身。（圖／達志／示意圖）

黃軒也特別警告，「一回家就立刻洗超熱的熱水澡，是冬天最危險、卻最常見的習慣之一。」人在戶外受寒時血管已收縮，若突然以高溫熱水刺激，會讓血管瞬間擴張，造成血壓劇烈變化、心跳加快，嚴重時可能暈倒甚至猝死，長者風險更高。此外，只穿厚外套卻忽略頭、頸、腳三大散熱口，也等於讓熱能不斷流失；暖氣開太強、室內過於乾燥，則可能讓呼吸道黏膜受損、氣喘發作與感染風險上升。

至於冬天運動，黃軒強調「不是不能動，而是不能亂動」。不少人天冷仍硬撐高強度運動、跑步不加衣，冷空氣直接刺激氣道，容易引發支氣管收縮，讓人越跑越喘、心臟負荷暴增，反而適得其反。他直言，急診室最怕看到的，就是冷到發抖還在戶外激烈運動的病患。

針對正確的保暖之道，黃軒提出6項建議，包括：戴帽子、圍巾、手套比單穿厚外套更有效；洗澡前先把浴室暖起來；出門前30秒做簡單暖身；衣著採洋蔥式分層穿搭，別只靠喝熱飲硬撐；室內濕度維持40%至60%；有心血管疾病或高血壓者，冷天避免快步衝出門或突然劇烈運動，才能平安度過寒冬。