台大結核病接觸者仍在匡列中　衛生局：被傳染終身有10%機率發病

▲台大學生確診結核病，北市衛生局持續匡列接觸者中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱俊吉／台北報導

針對台大學生感染結核病，台北市衛生局今表示，須匡列與確診個案共同居住者，以及於可傳染期間單日接觸8小時以上、或累計達 40小時以上者， 目前持續匡列中，並通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病風險。

北市衛生局指出，接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查，如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所受檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對結核菌風險，北市衛生局稱，一般人感染後，一生中有10%的機會發病，而接觸後2年內發病風險最高；若接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，一旦出現異常呼吸道症狀，或咳嗽超過2周，均應配戴口罩並儘速就醫，且就醫時須提醒醫師「我曾接觸過結核病人」，以協助醫師進行完整評估。

▲結核病有7大症狀，民眾要多注意。（圖／北市衛生局提供）



對於結核病特性，北市衛生局說明，傳染途徑為空氣及飛沫傳播，常見症狀包括咳嗽逾2周、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等。

北市衛生局表示，北市的結核病在2011年確診1000例，去年降為438例，降幅達56.2%，而今年截至11 月則累計371例；只要遵從醫囑用藥，結核病可被根治，民眾別太擔心。