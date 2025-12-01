餵養方式會影響代謝　長庚研究揭「母乳」有助減少嬰幼兒肥胖

▲研究顯示，母乳有助減少嬰幼兒肥胖。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「母乳」相當有益！林口長庚醫院研究團隊今公布研究揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，母乳有助減少嬰幼兒肥胖，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。研究成果已發表於國際知名期刊「兒科過敏與免疫學（Pediatric Allergy and Immunology）」。

林口長庚紀念醫院臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇醫師指出，本研究共追蹤144位兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%，而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映出這一世代的幼童正面臨多重健康風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊追蹤144位兒童自出生至5歲的代謝變化，分別於1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用先進的H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。研究結果發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加，顯示其能量需求及隨著身體發育而產生的代謝變化。

▲林口長庚醫院研究團隊公布研究揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯。

邱志勇指出，不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成，特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。

他說，在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊，這結果顯示，兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。

邱志勇強調，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關，因此建議家長多鼓勵母乳餵養，並在孩童成長過程中除了維持健康飲食外，也應培養良好的運動習慣，以降低肥胖風險，進而減少過敏發生的可能。