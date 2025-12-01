喉嚨卡卡卻咳不出　醫揭「梅核氣」4大成因

▲近期診間出現很多喉部類似異物梗阻的不順感。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

冬天將近，中醫師徐瑋憶指出，近期診間出現很多喉部類似異物梗阻的不順感，症狀大多是想咳卻咳不出，想吞也吞不下去，喉嚨不紅不腫痛，吃飯喝水也都正常，這就是中醫所稱的「梅核氣」，主要跟「慢性咽喉炎、慢性鼻過敏、胃酸逆流、情緒緊繃」有關。

徐瑋憶說明，「梅核氣」主要是氣機不暢的卡痰感，就像喉嚨卡了一大塊烤肉塊，很多人會想清喉嚨或是想用力咳嗽把喉嚨的卡痰咳出來，但實際上喉嚨裡面的痰不多，甚至是沒有痰，咳久了反而聲音沙啞，可能出現的族群有「經常說話的老師、配音員、播報員」等。

另外，症狀可能是漸進式發作，早上或晚上刷牙時可能出現反胃嘔吐反射，包括「平時個性較緊繃、有時間壓力、吃飯三餐時間不定、吃飯休息時間短」等都是容易發生的族群。

徐瑋憶表示，應先排除吞嚥食物困難、嘔吐、發燒、排除咽喉部病變、神經肌肉疾病等，如食道咽喉狹窄、甲狀腺疾病、巴金森氏症、中風等腦血管疾病、糖尿病、重症肌無力、硬皮症、放化療。「梅核氣」可能跟以下4大原因有關。

1. 慢性咽喉炎

喉嚨有異物感、乾癢感和卡感，想藉由清喉嚨及咳嗽將異物咳出卻咳不出，還會出現聲音沙啞，刷牙時可能會作嘔、想吐反胃。保健茶飲建議百合枸杞茶，百合、枸杞。

2. 慢性鼻過敏

咽喉除了會有卡感，同時還會有鼻塞、噴嚏、鼻涕透明、鼻水倒流、咳嗽，躺下時會因鼻水倒流，讓喉嚨癢加重導致咳嗽，也可能出現耳悶。保健茶飲建議「沙參玉竹茶」，用沙參、玉竹各5克，500cc熱水沖泡後飲用。

3. 胃酸逆流

一半的人會出現咽喉胃酸感，一半的人會出現咳嗽。咽喉乾卡感會在飯後或飯前加重、清晨起床時明顯，三餐不定時、吃飯配飲料、吃湯泡飯或湯喝太多、一吃飽就工作休息時間短、高壓生活者容易發生。保健茶飲建議「紫蘇葉薑茶」，可用紫蘇5克、薑片3片，500cc熱水沖泡後飲用。

4. 情緒緊繃：

緊張時會有喉嚨卡感，常見在高壓生活、運動量過少、情志鬱結者。保健茶飲「玫瑰花茶」，用玫瑰花5朵，沖泡75~80度的熱水300cc，浸泡5-10分鐘可飲用。