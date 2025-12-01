愛滋病「創22年新低」　羅一鈞：預估今年新增感染不到900人

▲疾管署今舉辦「突破迷思 愛不迷失」記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣愛滋病新增感染人數創22年來新低！疾管署今公布，今年截至11月，新增感染人數約800多人，預估今年總體人數會低於900人。署長羅一鈞表示，愛滋感染下降歸功於篩檢、追蹤和治療策略，今年也會加強防治力道，目標是明年要讓新增感染人數降到800人以下。

為響應聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）世界愛滋日主題「Overcoming disruption, transforming the AIDS response」，舉辦今年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會，記者會特別邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行表演，期望透過大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視。

羅一鈞致詞時指出，去年愛滋病感染一度稍微回升，新增感染人數突破千人，但近年又下降15%，統計到今年11月底，愛滋病新增感染人數大概800多人，預估今年會低於900人，是22年新低，主要是篩檢、追蹤和治療策略奏效，在自我篩檢方面，今年10月就比去年同期多1萬人次，從6300人次上升至7300人次。

國內113年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」，顯見愛滋防治成效。

為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，自即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費優惠（如使用免費試劑電子兌換券者，則仍需支付物流費）。此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲（含）以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。