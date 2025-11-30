ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

別再悶著了！　8種癌症恐是壞情緒憋出來的

▲壞情緒可能吃掉健康。（示意圖／Pixabay）

記者董美琪／綜合報導

心理真的會影響生理，營養師高敏敏提醒，長期壓抑情緒不只影響心理健康，還可能增加罹癌風險。她指出，不同情緒特質與某些癌症有關，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌以及大腸直腸癌。

高敏敏說明，肺癌患者常伴隨對生活變化或生死議題的恐懼，內心長期焦慮；甲狀腺癌與緊繃、責任感過重的人相關；乳癌則容易出現在長期壓抑情緒、親情或人際關係衝突的人身上。胃癌、肝癌與胰臟癌則多與無法釋放怒氣、對匱乏或家庭矛盾焦慮有關；淋巴癌患者缺乏安全感，容易感到被否定；大腸直腸癌則與情緒消化不良、長期壓抑相關。

▼別再悶著！8種癌症竟和心情有關。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏營養師）

為了改善情緒並降低壓力，高敏敏建議可透過日常飲食調節，包括深海魚類如鮭魚、鯖魚提供Omega-3脂肪酸；全穀與堅果提供B群、鎂與色胺酸；深綠色蔬菜補充葉酸與鎂；乳製品與優格增加益生菌與色胺酸；香蕉與黑巧克力促進快樂荷爾蒙分泌。

她提醒，情緒長期堆積會影響身體健康，應保持均衡飲食、充足睡眠及規律運動，並適時釋放壓力，才能維持身心平衡、有效降低罹癌風險。

