回應衛福部修法擋「直美」　形美外科醫學會：不溯及既往

▲為杜絕「直美亂象」，衛福部公告修正特管辦法。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

為杜絕「直美亂象」，衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理。對此，形體美容外科醫學會指出，認同衛福部為醫美品質把關，但期盼可以達到3項訴求，包括「不溯及既往、採鼓勵性認證機制、協助診所就近簽約後送醫院」。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，要求執行非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受一般醫學訓練（PGY），也把過去醫學生畢業後，沒有進入醫院接受訓練直奔醫美診所（直美）之路堵死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部在上週已經和40個醫界團體溝通，達成初步共識，108年之後醫學系畢業生，需完成2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務，未完成者則需要補訓；至於醫美診所是否要納入評鑑，會請醫界提出相關配套，本週三會議再次協商。

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏指出，週三會針對網紅、帶客人到韓國醫美整型、小蜜蜂帶貨提出相關建議，針對修法部分，會建議已進入醫美市場的不溯及既往，如果有必要加強訓練，可以採用學分、進修等方式。

邱正宏指出，如果現在上百位醫師都必須回到醫院接受PGY訓練，服務量可能會因此降低，不過醫美需求並不會因此減少，到時候可能回面臨找不到醫療資源服務的狀況，進而轉往海外醫美，這相對也會增加醫療風險。

他強調，認同衛福部為醫美品質把關，進一步保障病人的安全，但在修法同時要顧及「不溯及既往、採鼓勵性認證機制、衛福部協助診所就近簽約後送醫院」等3大訴求。