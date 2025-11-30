「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣也佔9成恐「突破性感染」

▲國內外監測資訊顯示A型H3N2病毒K分支具有相當的流行潛力，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本流感疫情嚴峻、病例暴增，專家分析和今年主要流行病毒株為A型H3N2的變異株「K分支」，許多人對其沒有免疫力有關。根據疾病管制署監測，台灣目前流感主流病毒株同樣是K分支且占比已達9成。疾管署副署長曾淑慧表示，K分支傳播力較高，且與本季流感疫苗株基因序列相似度較低，恐使「突破性感染」風險增加，但打疫苗仍具有保護效力，可以避免重症、死亡，由於國內疫情恐在12月中旬升溫，還是建議盡快完成疫苗接種。

曾淑慧表示，根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）基因定序資料，K分支已占歐洲 H3N2 病毒序列近半數，日本同樣以 A 型 H3N2 為主要流行株，自今年9月迄今，K分支檢出率高達 92.3%。

至於國內的情況，疾管署國家實驗室今年7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，且在國內H3N2 序列中占比呈快速上升，曾淑慧指出，在7月時的占比為30.8%，到了10月已升至87.7%，本月預期可達約9成，是國內主流病毒株。綜合國內外監測資訊，K分支的傳播能力確實較高，具有相當的流行潛力。

▲目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多。（圖／疾管署提供）

曾淑慧表示，依據ECDC最新的病毒抗原性分析報告，K分支呈現多處基因變異，和今年秋冬北半球使用的流感疫苗H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，可能導致本季「突破性感染」（接種疫苗仍遭病毒感染）情形增加。不過，根據多國監測資料，目前尚未觀察到K分支在重症、死亡比例有上升趨勢，但隨著疫情規模擴大，預期流感併發重症個案數將同步增加。

很多人會擔心這樣接種流感疫苗是否還有保護效果？曾淑慧指出，今年國內9月底流感疫情提前進入流行，當時主流病毒株也是K分支，就在10月公費流感疫苗開打之後，疫情就稍有趨緩，目前脫離流行處於相對低點。而國際研究顯示，目前使用的 H3N2 疫苗株在「預防感染」方面的保護力可能受到影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益。

曾淑慧強調，在K分支傳播持續升溫的情況下，儘速完成流感疫苗接種仍是降低健康風險、預防重症發生並維持醫療量能的關鍵防護措施。

曾淑慧提醒，根據疾管署疫情中心數理模式推估，流感疫情在12月中上旬就會有上升趨勢，尤其近期天氣變化大，隨著天氣變冷，很有可能在跨年後再度升溫，目前預估下一波高峰將會落在農曆春節前後，還是建議民眾儘速完成疫苗接種，統計本季公費流感疫苗接種人次已達622萬，使用率超過9成。