研究揭瘦瘦針助護腦、降低酒癮　醫提醒副作用：胰臟炎風險增2倍

▲瘦瘦針減重效果好，研究並發現可能有其他健康益處，但醫師提醒要注意胰臟炎等風險。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

「瘦瘦針」減重效果顯著，但除了幫助瘦身之外，也要注意其他影響。復健科醫師王思恒在臉書分享，根據今年發表在頂尖醫學期刊的研究，瘦瘦針對於護腦、降低成癮與情緒穩定都有看到正面效果，不過研究團隊也觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，民眾要有警覺。

王思恒在臉書寫道，此研究登載於權威刊物《Nature Medicine》，其分析超過21萬名使用瘦瘦針、即GLP-1類藥物的美國退伍軍人，受試者多為高齡白人男性；結果顯示，此類藥物與較低的失智症風險相關，且使用酒精、大麻及鴉片類藥物的風險也下降，推測與藥物對大腦「獎賞路徑」的調節有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，在心理健康方面，研究觀察到自殺意念、精神障礙的風險均下降，顯示瘦瘦針可能對情緒控制上有影響；在全身性保護上，除心血管、腎臟效益外，還觀察到肺炎及深層靜脈栓塞風險較低，推測可能和降低神經發炎、改善代謝與血管狀態等多重機制有關，不過目前仍屬推論階段。

王思恒指出，該研究也發現瘦瘦針明確的副作用，最常見是腸胃不適，包括噁心、嘔吐及胃食道逆流，並應警戒急性胰臟炎，其風險約提高2.46倍，另腎結石的風險亦略有上升。

王思恒強調，研究團隊提醒，由於參與研究族群較為單一，得到的結果是否適用於年輕女性或亞洲人，仍需更多研究確認，故目前不能預設所有族群都會獲得相同保護效果，但整體來說，瘦瘦針可能不只是一種減重工具，未來有機會用於其他疾病治療。