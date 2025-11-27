ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

神經外科名醫馬辛一病逝　學長回憶：一切以病人為主的好醫生

▲▼ 馬辛一 。（圖／翻攝三總網頁）

▲神經外科名醫馬辛一病逝，醫界深感惋惜。（圖／翻攝三總網頁）

記者邱俊吉／台北報導

曾任台灣神經外科醫學會理事長的名醫馬辛一，日前因車禍受傷住進三軍總醫院，原本狀況穩定，期間並接受親友探視，未料今傳出過世消息，震驚醫界。對於相關詳情，三總稱，事涉病人隱私，仍在詢問家屬意見，細節不便透露，有進一步訊息會對外說明。據了解，死因與車禍無直接關聯，而有其他病因。

馬辛一發生車禍前仍擔任三總神經外科部腦腫瘤科主任，是國內神經外科領域的權威，今年11月初甫於腦中風學會年會獲頒終身成就獎，後發生車禍導致腰椎受傷，住院控制良好，今卻驚傳逝世，令醫界深感遺憾。

在神經外科領域，馬辛一專攻腦瘤、脊椎神經等疾病，曾獲衛福部核准「自體免疫細胞治療」於「多形性膠質母細胞瘤」及「續發性腦癌」，學術成果則聚焦惡性腦瘤基因治療相關研究。

台北醫學大學神經外科教授蔣永孝出身三總，是馬辛一的學長，對此消息，他表示，馬辛一在神經外科領域有深厚影響力，且熱心公益、樂於提攜後進，所以從昨天開始，幾乎各大醫院神經外科群組都大量湧入感念留言。

蔣永孝指出，馬辛一投入很多心力在神經外科公共事務，許多仍在醫院奮鬥的新生代醫師，都曾受過他的提拔、指點，「聽到他病逝消息，很多年輕醫師一時難以接受，都在群組裡都感謝他，到現在都還在留言」。

對於馬辛一在公領域的投入，蔣永孝則說，他擔任台灣神經外科醫學會理事長任內，曾推動多項公共事務與醫學連結計畫，也被視為改善神經外科政策發展的重要人物。

此外，蔣永孝說，馬辛一非常用心照顧病人，「做什麼事都以患者為主，這是大家對他最深刻的印象」，並曾為患者推動成立腦瘤相關病友會，透過彼此分享、支持，帶給更多病患與家屬勇氣，廣獲病家肯定。

蔣永孝回憶，馬辛一住院期間，「幾乎我認識的神經外科醫師都去看他」，這也表示他對神經外科同儕而言，是熟悉、親近且受尊敬的夥伴。

關鍵字： 馬辛一 神經外科 腦瘤 三軍總醫院 醫界哀悼



