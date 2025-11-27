男大生燒2周「竟是急性血癌」　醫列4大警訊：常被當成感冒

▲醫師提醒，要留意急性白血病四大症狀。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣每年約新增950至1000名急性血癌病患，常見四大症狀包含「臉色蒼白、容易疲倦」、「不明原因的反覆發燒」、「未受外力碰撞卻出現瘀青或出血」、「骨骼或關節疼痛」。醫師提醒，由於這些症狀並不具特異性，常被誤以為是貧血或感冒，導致錯過就醫時機。

奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳指出，雖然急性骨髓性白血病好發於65歲以上老年族群，但臨床經驗是年輕、中壯年都可能會遇到，尤其是正在衝刺事業、擔任家庭經濟支柱的50歲以上男性，容易隱忍症狀導致病情快速惡化。

他分享一名20歲的男大生案例，外表陽光健壯、平常也很少感冒，卻在某次暑假反覆發燒2周，並出現臉色蒼白，家人驚覺不對勁帶至醫院，才確診急性骨髓性白血病，由於主要進行造血的骨髓發生病變、染色體異常，不僅白血球不足導致免疫力低下，出現發燒的症狀，正常紅血球數量也減少，因而臉色蒼白、容易疲倦。

另外，馮盈勳也遇過一名55歲男企業主管，例行健康檢查發現貧血，儘管日常工作有頭暈、容易疲倦的狀況，卻因為工作繁忙選擇隱忍，直到症狀持續兩個月，影響工作表現，就醫檢查才發現罹患急性骨髓性白血病。

馮盈勳說，許多患者確診後，常感嘆不應忽略日常身體不適的症狀，急性骨髓性白血病尚未有特定致癌因子，輻射線、核災則是較為明確會導致基因突變，增加血癌風險的危險因子，也因為症狀不典型，且病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。

他提醒，當持續出現莫名發燒、未受外力碰撞卻出現瘀青或出血、臉色蒼白、骨頭關節疼痛超過數周，應提高警覺盡速就醫進行抽血檢驗，及早發現及早治療。