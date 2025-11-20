奇美打造「A+藥師」智慧系統　助重症男避過藥物中毒危機

▲奇美醫院研發「A+藥師」系統，可主動偵測藥物是否超出腎功能耐受範圍，提升用藥品質。（圖／取自Pexels）

記者邱俊吉／綜合報導

80歲黃先生因嚴重感染，導致腎功能急速惡化，入住加護病房後，須使用高劑量抗生素，若未調整好，恐因腎功能下降而造成藥物蓄積，中毒風險高。奇美醫院自主研發「A+藥師」輔助系統，可即時讀取檢驗數據，主動偵測藥物是否超出腎臟可耐受性，並提醒藥師和醫師討論劑量，進而成功協助他完成治療。

奇美醫院藥劑部小組長李美娟表示，醫療現場繁複，用藥評估常需同時比對檢驗數據、生命徵象與用藥紀錄，藥師往往需花費大量時間逐一確認，A+藥師結合AI並支援決策，可即時發現並主動偵測劑量過高、交互作用、不當用藥等多項潛在風險，並自動生成建議報告，大幅提升相關作業流程的效率。

李美娟指出，AI的即時提醒讓藥師不必逐筆比對多種資料，大幅降低人工作業負擔，數據顯示，A+藥師上線後，每位病人的用藥評估時間從10分鐘左右降為6至7分鐘，紀錄時間也由6至7分鐘縮短到5.5分鐘，而藥師可照護病人數則顯著提升33%。

奇美醫院強調，AI並非取代藥師，而是藥師的有力夥伴，讓藥師更能專注在病人身上，落實以病人為中心的照護精神；目前A+藥師已導入加護病房及高風險病房，將逐步擴大至全院，未來預計結合更多AI模組，進一步提升醫療品質。