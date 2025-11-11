輔大名醫江漢聲遭病患刺傷　院方聲明揭傷勢：依法究責

▲輔大醫院發生外觀。（圖／輔大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內又傳醫療暴力！輔大醫院今（11）日驚傳有民眾在門診就醫過程中持美工刀攻擊知名醫師江漢聲，遭在場醫護人員與保全制止。院方今日下午發出聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查；也強調將依法追究相關責任，絕不寬貸。

輔大醫院今（11日）下午2時許，一名30歲曾姓男子在院內204診間看泌尿科時，突然拿出預藏的美工刀攻擊看診的名醫江漢聲，江被攻擊後立刻奪門而出，但仍造成其右手腕被刺傷、左腹部刀傷。警方獲報到場，將曾男當場逮捕，並起獲犯案用美工刀，目前已帶回派出所偵訊釐清案情。

輔仁大學下午發出聲明，後續並由行政副院長龔家騏提出說明，該名民眾於門診就醫過程中，持美工刀攻擊醫師。院內同仁與保全人員第一時間上前制止，並立即通報警方處理，目前警方已將涉事者帶回偵辦。

龔家騏表示，該名受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查。並強調，輔大醫院強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，將依法追究相關責任，絕不寬貸，並持續強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患安全。