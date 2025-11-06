補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：影響應該不大

記者趙于婷／台北報導

衛福部長石崇良拋出「補充保費」收取將有3大變革，包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，引發外界反彈，有人認為恐影響股市。對此，石崇良今親上火線說明，這部分沒有問金管會，但當然不希望影響股市，這幾年補充保費股利所得佔了20%，所以影響應該不會太大。

▲衛福部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）

3大變革措施包括利息、股利、租金等3項目的補充保費改採「年度結算制」、單筆扣繳上限由1千萬元提高到5千萬元、高額獎金扣費門檻由投保薪資的4倍調整為最低工資的4倍。

石崇良說，提早做改革主要是希望減緩影響最多人的「一般保費」調漲，當然也不可能永遠不調整一般保費，不過希望未來是在財務結構更公平的情形下再調整。

他也解釋，健保設計就是政府有財務責任，民眾繳費後，政府的責任是並行的，政府負擔36%，民眾負擔64%，所以民眾多繳了2塊，政府相對就要多1塊，只要整體健保收入成長，政府就要多投入。

針對外界批評聲浪，石崇良也坦言，只要講跟健保費相關的政策，總是會有很多不同聲音，這是可以預期的，但越早做改革越好，寧可早做，也不要到不得已的時候才做，到時候影響更大，且改革也是考量到年輕族群，至於開徵金額門檻，未來會再討論讓小資族保有小確幸的方法。

至於是否會進一步和金管會溝通，他直言，整體都會持續溝通，當然不希望影響股市，這幾年補充保費股利所得佔了20%，所以當然也希望股市很好、股利很好，接下來還要進行法規預告，這部分規定需要60天，所以最快也要明年才能完成修法，預計後年上路。