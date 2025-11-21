醫護打疫苗「守住病人也自保」　雙接種可強化醫療韌性

▲醫護人員接種流感、新冠疫苗，有助穩定醫療體系。（資料照／記者周宸亘攝）

記者邱俊吉／台北報導

醫事人員長時間接觸病人及家屬，若未接種流感、新冠疫苗，除了個人感染風險升高，可能引發院內群聚，更將導致醫療人力不足，進而影響患者安全。醫師提醒，醫護打疫苗不只是個人意願，更是讓醫療體系穩定的重要選擇。

以國內龍頭台大醫院為例，流感疫苗接種率長年維持在9成以上，防護力充足。台大醫院醫務秘書陳彥元指出，醫事人員若感染，容易在潛伏期或輕症階段將病毒帶入醫療機構，若須隔離或休假，則其他同仁勢必超時支援，並可能使醫療人力減損，不但降低服務量，更可能影響整體照護品質。以義大利為例，當地醫療機構早期未設院內接種點，醫療人員施打率僅2至3成，後來改為可於機構內隨時接種，施打率很快提升到9成，顯示「便利性」是提高意願的關鍵。

陳彥元強調，根據流行病學原理，當群體接種率達7成，便可形成群體免疫。

早年不少醫事人員因工作忙碌，也影響疫苗接種情形，目前許多醫院導入「院內即時施打」制度，醫師、護理師與藥師可在工作時段就近接種，不必請假、外出。

陳彥元強調，台灣醫事人員多年來僅極少數因體質或信念堅持不接種疫苗，絕大部分對疫苗的信任度相當高，故提升覆蓋率的重點不在強制，而是使接種過程更簡單、更人性化。

北市衛生局呼籲，感染流感與新冠病毒都可能削弱醫療體系的運作，與其讓病毒決定誰上班，不如主動接種疫苗，更能守住醫療防線。

