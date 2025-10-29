便祕難改善　醫曝「好菌沒吃飽」：洋蔥、香蕉富含益生元助通暢

▲許多人苦於便祕，醫師建議多吃富含益生元食物可望顯著改善。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人苦於便祕 ，以為多喝水、多吃菜、多運動即可改善，卻還是常被困在馬桶上。醫師說，其實改善的關鍵不只是纖維量，而是腸道好菌有沒有吃到「對的食物」，日常可多攝取洋蔥、香蕉、燕麥、地瓜、與全穀類，因為這些天然食材都富含「益生元」，是好菌最愛的能量來源，好菌多，排便自然會順。

台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書分享，根據國際醫學期刊《British Journal of Nutrition》發表的綜論，全球平均每14人中有1人受到便祕困擾，背後多與腸道菌相失衡有關；當壞菌比例升高、好菌吃不飽時，蠕動會變慢，導致糞便停留過久，水分被吸收過多，最後才變得硬又難排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘指出，解決便祕若只靠瀉藥、灌腸或酵素飲，其實多半只能暫時「通一次」，腸道環境沒改善，便祕恐將反覆出現。

此外，張家銘說，許多人熟悉「益生菌（Probiotics）」，卻忽略「益生元（Prebiotics）」的重要性。他寫道，益生菌是好菌本尊，益生元則是好菌的食物，但並非所有纖維都能當益生元，只有能被好菌發酵並產生短鏈脂肪酸（SCFA）的纖維，才能真正調整菌相。

研究指出，菊糖（Inulin）、果寡糖（FOS）、半乳寡糖（GOS）與乳果糖（Lactulose）等成分，皆能促進雙歧桿菌增生，進而改善排便。

張家銘提到，有些人補充益生元後便祕改善，不過好菌數量並未大幅上升，代表益生元作用不只在「刺激排便」，更是透過調整菌相、生態與腸腦軸互動，協助腸道恢復自然節律。

張家銘建議，便祕不是體質註定，改善重點是溫和、持續且長久的習慣養成，固定吃富含益生元的食物，像是洋蔥、蒜頭、香蕉、蘆筍、燕麥、地瓜、青蔬、菊苣根、毛豆、全穀類等， 量不求多，但最好「天天有」，然後給腸道時間練回正常蠕動，這樣就有機會重新啟動健康。