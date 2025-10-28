新生兒腸病毒連爆！出生4天大女嬰重症併發腦炎「累積已15例」

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（28）日公布國內新增1例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿月女嬰，出生後第4天出現發燒、食慾及活力下降、心跳過快、呼吸急促，收治於新生兒加護病房，診斷為腦炎。經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒A16型併發重症，目前病況穩定，已辦理出院。

依據疾管署監測資料顯示，第43周（10月19日至10月25日）腸病毒門急診就診計8,478人次，較前一周（8,994人次）下降5.7%；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型。

今（114）年累計18例腸病毒感染併發重症確定病例（含8例死亡），以感染伊科病毒11型（16例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，腸病毒感染全年皆有可能發生，且易於家庭及人口密集機構內傳播，家長及教托育機構務必隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並教導孩童正確以肥皂勤洗手。照顧者應落實手部及呼吸道衛生與環境清消，須注意酒精對腸病毒之消毒效果有限，一般環境消毒建議可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水），環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次即可完成消毒，並注意環境通風。

準媽媽產前儘量避免出入人多擁擠或通風不良處所，並避免接觸有症狀人士，產前14天若出現疑似症狀，如發燒、呼吸道症狀及腹瀉等，應儘速就醫並主動告知醫師。醫療院所加強詢問孕產婦分娩前14天家中其他兒童或同住家人是否有發燒或出現疑似感染腸病毒症狀，以及時提供醫療處置。此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。

5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。