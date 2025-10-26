男子大腳趾紅腫劇痛以為扭傷　竟是「痛風性關節炎」上身

▲新竹臺大分院內科部風濕免疫科王恭宇醫師提醒，痛風治療除規律控制尿酸，透過基因檢測先確認用藥風險。（圖／新竹台大分院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲男性夜裡突然大腳趾紅腫劇痛、無法行走，起初以為只是扭傷，但因疼痛加劇，最後診斷為「痛風性關節炎」。醫師指出，痛風不只是「關節痛」，高尿酸更與心臟病、腎臟病相關，必須積極控制；不過常見降尿酸藥物在亞洲人身上可能引起嚴重藥物過敏，目前健保給付相關基因檢測，用藥前先檢測，降低相關風險發生。

收治個案的新竹台大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇表示，痛風是尿酸結晶沉積在關節造成，就像「小針頭」卡在關節裡，引發紅腫劇痛，常在夜間突發於大腳趾或膝關節。標準診斷方式是在顯微鏡下看到針狀尿酸結晶，但臨床上並非所有病人都能抽取到關節液，因此醫師會依症狀、血液檢查與影像綜合判斷。

治療分為急性期與慢性期。王恭宇分析，急性期以止痛消炎為主，常用藥物包括非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、秋水仙素與類固醇。慢性期則需長期控制尿酸，避免反覆發作與關節受損。依台灣診療指引，尿酸應控制在6.0mg/dL以下；若已有痛風石，則需控制到 5.0mg/dL，以加速溶解速度。

王恭宇進一步提醒，常見的降尿酸藥物 Allopurinol 雖然有效，但在亞洲人身上可能引起「史蒂芬強生症候群」，這是一種嚴重藥物過敏反應，會造成全身大面積紅疹、水泡，甚至危及生命。

研究顯示，亞洲族群帶有 HLA-B5801 基因的比例特別高，使用 Allopurinol 的風險比歐美族群高出數百倍，為降低危險，健保署自2022年3月起已給付 HLA-B5801 基因檢測，病人在首次使用 Allopurinol 前即可檢測，保障用藥安全。

該名個案經藥物治療後，症狀已逐步改善。王恭宇也建議，痛風病人應避免酒精與含糖飲料，高普林食物如動物內臟與海鮮也要節制。規則服藥並調整生活習慣，多數病人都能有效控制尿酸，降低併發症風險，維持良好生活品質。