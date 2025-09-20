「骨髓增生腫瘤」病例倍增　皮膚搔癢、洗熱水澡不適成警訊

▲台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安分享最新疾病知識、治療與照護資訊。（圖／骨髓增生性腫瘤關懷協會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

64歲的林先生健檢發現白血球數值飆升，想起自己前陣子出現疲倦、嗜睡、體重減輕等症狀，還以為只是年紀大，在太太堅持之下進行追蹤，才確診是「真性紅血球增多症（PV）」。醫師指出，PV是骨髓增生性腫瘤的一種，隨著台灣人口老化，這些年來新增個案倍增，但由於症狀不明顯，有患者直到中風或心肌梗塞後才被確診，提醒如果有比較典型症狀、血球檢查有異常別輕忽。

每年九月是「血癌宣導月」，而九月的第二個星期四則是「世界MPN日」。為了提升國人對骨髓增生性腫瘤疾病 (MPN) 認知，早期診斷治療以減少中長期併發症，台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會於今（20）日舉辦衛教講座。

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長、台大醫院內科部血液腫瘤科醫師侯信安說明，骨髓增生性腫瘤患者因骨髓造血幹細胞基因突變、導致骨髓造血不受控制異常增生，除了真性紅血球增生症（PV），還包括原發性血小板增生症（ET）以及骨髓纖維化（MF）等。

侯信安表示，骨髓增生性腫瘤早期症狀多不典型，常見症狀包括疲勞、搔癢、盜汗、發燒、體重減輕、耳鳴、頭痛、失眠等；其中以皮膚搔癢、對溫度敏感如洗熱水澡之後感到不適等較為典型；部分患者因脾臟腫大壓迫到胃，導致腹脹、食慾不振、體重減輕等，更由於症狀不明顯，有患者直到中風或心肌梗塞後才被確診。

▲台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會舉辦衛教講座，MPN病友與心理師分享面對疾病的心路歷程以及與疾病共處之道。

根據我國癌症登記資料， 2015年一年新增MPN 病患共264 人，至 2022 年一年新增達 674人，七年間新增人數倍增。這除了與新診斷與治療陸續問世、民眾對疾病認知提升有關之外，侯信安分析，由於骨髓增生性腫瘤病患多半相對年長，隨著台灣進入超高齡社會，可預期疾病個案數勢必會增加。

治療方面，侯信安說，為減少血栓風險，需使用阿斯匹林搭配放血治療或降血球藥物，近年新藥陸續問世，長效干擾素不僅已核准用於PV治療，在針對ET的全球臨床試驗中，也展現優於現有治療的成果，用於治療MF的 JAK 抑制劑也有新一代藥品問世。