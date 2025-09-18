蔡依林、郭富城「睡眠時間差很大」　醫揭關鍵：不是睡夠就好

▲天后蔡依林早睡引發網友效仿。（圖／翻攝蔡依林臉書）

記者趙于婷／台北報導

天后蔡依林的「晚上9點半睡覺」和香港天王郭富城的「固定早上6點睡覺」持續引發討論，很多網友疑惑到底哪個比較正確？對此，精神科醫師指出，很多人以為只要「補足8小時」就能維持健康，但事實並非如此，即使睡眠時數足夠，若日夜顛倒，長期下來仍會對健康造成隱性傷害。

專業精神科醫師楊聰財說，睡眠不僅僅是長度問題，更重要的是是否符合人體的生理時鐘，人體除了需要足夠的睡眠時間，還必須遵循「晝夜節律（circadian rhythm）」，這是人類在演化過程中，為了適應地球日夜交替而形成的內建時鐘，會主導荷爾蒙分泌、體溫調節、新陳代謝等重要功能。

楊聰財說明，褪黑激素通常在晚上分泌，幫助人入睡，皮質醇則會在白天分泌，讓人保持清醒與專注，若作息與節律錯位，這些激素就無法在對的時間發揮作用，久而久之便會打亂身體機制，也就是說，日夜顛倒就像逆地球的自然規律在生活，即使睡飽，身體內部的運作卻是混亂的。

他進一步提到，像郭富城這樣多年維持「晚睡晚起」模式，短期內或許感受不大，但長期下來可能會引發一連串健康隱憂，包括「內分泌失調、腸胃功能紊亂、心血管疾病風險上升、代謝異常、認知功能下降」，這些影響通常不是立即出現，而是隨著歲月累積逐漸顯現，等到身體出現警訊時，往往已經是慢性病的前兆。

值得注意的是，並非所有人都能適應相同的睡眠時段。楊聰財坦言，有些人天生屬於「夜貓型」，偏好晚睡晚起；有些人則是「晨型人」，喜歡早睡早起，這種差異，其實與基因有關，根據研究發現，特定的基因變異會影響「時鐘基因」的設定，導致部分人傾向延後入睡，這在醫學上被稱為「睡眠相位後移症候群」。

不過楊聰財強調，即使有基因差異，仍然無法完全脫離晝夜節律的影響，如果長期作息與社會規範完全脫節，對健康和人際生活依然會造成衝擊。