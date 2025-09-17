北榮找出「黃斑部皺褶」視力惡化關鍵　看東西扭曲變形當心

▲林泰祺主任（右）、王蕾琪醫師合作研究發現，黃斑部皺褶中「膠質細胞」大量增生，是造成視力惡化的主因。（圖／台北榮總提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

「黃斑部皺褶」是常見的眼底疾病，會導致視力模糊、扭曲變形，嚴重者生活品質大受影響，得接受手術治療，然而卻有約2成患者視力改善有限。台北榮總今（17）日發表最新研究成果，研究團隊首度破解黃斑部皺褶視力惡化的關鍵，證實若皺褶中的「膠質細胞」密度越高，患者手術後視力恢復就愈差，也因此，黃斑部皺褶的早期介入變得更加重要。

北榮眼科部視網膜科主任林泰祺表示，黃斑部皺褶是常見的眼底疾病，在視網膜黃斑部表面形成一層薄膜，導致視力模糊、扭曲變形，統計黃斑部皺褶的好發率大概為總人口的5.3%到18.5%。而早期的黃斑部皺褶通常沒有明顯的症狀，隨著疾病的進展，則可能造成視覺功能受損，影響生活品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林泰祺指出，過去手術治療多僅限於視力嚴重受影響的患者，大約有70%至80%的患者在成功移除黃斑部皺褶後能恢復視力，但仍有部分患者即使手術順利，視力改善仍相當有限。

北榮眼科部與病理檢驗部合作研究發現，黃斑部皺褶的嚴重程度與薄膜中細胞的組成息息相關，並證明「膠質細胞」的大量增生是視力惡化的主因。

病理檢驗部醫師王蕾琪指出，研究發現，黃斑皺褶主要由膠質細胞、玻璃體細胞以及纖維細胞三種細胞組成，其中又以膠質細胞占比最高，且會隨疾病進展而不斷增生。研究結果顯示，膠質細胞密度愈高的黃斑皺褶患者手術後視力恢復就愈差。相較之下，玻璃體細胞與纖維細胞的影響力較小。換言之，膠質細胞是造成視網膜結構受損與視覺惡化的關鍵角色。

▲黃斑部皺褶早期手術恢復快預後佳。

林泰祺解釋，膠質細胞的異常增生會導致黃斑部增厚與結構扭曲，進一步造成病人視線模糊、影像變形。更重要的是，這種細胞變化可能早於共軛光掃描儀影像上可見的結構變化，因此光靠影像檢查，往往無法及時判斷疾病惡化的速度，如果等待膠質細胞大量增生並造成明顯結構破壞後才接受手術，往往難以完全恢復視力。

林泰祺指出，黃斑皺褶過去常被認為是「良性、進展緩慢」的疾病，通常只有在患者視力嚴重受損時才會建議動手術。不過，隨著顯微手術與影像技術的進步，手術風險與併發症已大幅降低，患者術後恢復速度也更快。

醫師呼籲民眾千萬不要忽視「看東西扭曲變形」的症狀，即使症狀輕微也應該及早就醫、及早治療。並提醒臨床醫師在判斷手術時機時，應該導入「早期介入」的觀點，以維持患者良好的生活品質。

▲北榮研究團隊找出黃斑部皺褶視力惡化關鍵，病友馮先生（中）分享治療經驗，及早手術讓看東西扭曲變形的情形完全獲得改善。