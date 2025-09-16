瘧疾境外移入增4例！印尼、印度、東非染病　今年病例創19年新高

▲疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（16）日公布國內新增4例境外移入瘧疾病例，為年齡介於40多歲至60多歲男性。其中2例本國籍赴印尼旅遊染病，另2名外國籍個案分別曾經到東非多國旅遊，以及長年居住印度。疾管署監測今年瘧疾病例數已累計20例，均為境外移入病例，為近19年（2007-2025年）同期最高，提醒民眾赴流行地區注意。

疾管署防疫醫師林詠青說明，其中2名本國籍個案旅遊國家為印尼，均感染間日瘧；1例曾至坦尚尼亞、烏干達、盧安達、肯亞等多國旅遊，感染惡性瘧（又稱熱帶瘧）；餘1例長期居住印度，8月下旬抵台，感染間日瘧。4名個案發病日介於7月30日至9月5日，症狀多為發燒、腹瀉、畏寒、頭暈、嘔吐、頭痛、倦怠、關節痛等，至醫院就醫並經通報檢驗確診。

4名個案研判感染地分別為印尼、其他（非洲東部多國）及印度。目前3名個案已出院，1名生命徵象穩定住院治療中，衛生單位將持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

疾管署監測資料顯示，今年瘧疾病例數已累計20例，均為境外移入病例，為近19年（2007-2025年）同期最高，年齡介於10多歲至60多歲，感染地以非洲國家占13例為主，其餘分別為亞洲5例及大洋洲2例，其中感染惡性瘧14例，感染間日瘧5例及諾氏瘧原蟲1例。另統計近19年我國通報確診瘧疾人數累計207例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署指出，全球瘧疾疫情持續，約94%病例數分布於非洲地區，衣索比亞今年累計逾431萬例病例，辛巴威疫情亦嚴峻。亞洲地區印尼近年病例數呈上升趨勢，主要分布於該國東部巴布亞省，並以惡性瘧最常見；印度今年病例數高於去年同期，提醒國人至相關地區需加強防範。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲的不同，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，嚴重可能導致死亡。間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用普來馬奎寧（Primaquine）錠劑做根除治療，以避免復發。

疾管署提醒，除長住印度個案全年皆具感染風險，本次新增之另3名個案赴瘧疾流行地區前皆未服用預防藥物，因此特別呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，務請依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府核可的防蚊液，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。