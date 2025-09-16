醫曝「肩頸痠痛」常見4大原因　可按3穴位舒緩

▲肩頸痠痛已成為現代人的通病。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肩頸痠痛已成為現代人的通病，中醫師指出，現代常見原因包括「長期姿勢不良、壓力和睡眠障礙、急性肌肉損傷、頸椎退化」，除了可以穴位按摩舒緩之外，也可常做拉筋伸展舒緩肩頸不適。

中醫師王維瀚表示，肩頸痠痛已成為現代人的通病，在診間幾乎都會聽到患者主訴，許多人因為長時間使用手機平板、坐辦公室用電腦或是維持同一姿勢太久，肩頸越來越緊繃，從偶爾的痠脹發展成持續的緊繃疼痛，甚至頻繁引起頭暈和頭痛，並且影響睡眠品質。

王維瀚也列舉以下常見的肩頸痠痛原因，建議可透過「風池穴、肩井穴、天宗穴」按摩幫助舒緩，每次15~30秒，按壓至有痠脹感即可，另外，也可以自行做拉筋伸展舒緩肩頸不適。

【肩頸痠痛常見原因】

1.長期姿勢不良

低頭族是最常產生肩頸痠痛的族群，長時間低頭使用手機或平板，會導致頸部前傾，增加頸椎壓力，使頸部周圍肌群緊繃；辦公室久坐的上班族若姿勢不正確，如駝背、螢幕過低、桌椅高度不合適，也容易造成肩頸僵硬與肌肉疲勞；枕頭過高或過低，無法支撐頸椎，或是長期趴睡、側睡，也都會導致肩頸肌肉在睡眠中無法放鬆。

2.壓力和睡眠障礙

壓力過大、焦慮或憂鬱時，身體會無意識地聳肩，導致肩頸肌肉緊繃，睡眠障礙的人也無法好好放鬆肩頸，肩頸僵硬影響睡眠，睡眠不足又會加劇肩頸僵硬，形成惡性循環。

3. 急性肌肉損傷

急性頸部肌群的扭拉傷如落枕、運動傷害或搬重物時施力不當，皆可能造成肌肉急性發炎，造成疼痛與活動受限。

4.頸椎退化

當頸椎長期因姿勢不良等因素而反覆承受過大壓力，容易加速退化，造成肩頸疼痛活動受限，甚至長骨刺、椎間盤突出等壓迫神經造成手臂麻木無力，影響日常生活。

【舒緩肩頸痠痛穴位】

1. 風池穴

․ 位置：後頸部，當枕骨下方，靠近髮際線的兩個凹陷處。

․ 功效：促進頭面部血液循環，緩解肩頸僵硬、頭暈、頭痛。

2. 肩井穴

․ 位置：是頸後最高點(第七頸椎棘突)和肩峰連線的中點。

․ 功效：舒緩肩頸痠痛、手臂麻木等問題，並改善局部血液循環。

3. 天宗穴

․ 位置：約在肩胛骨的中央，按壓痠脹。

․ 功效：改善肩臂疾患，如胸肋脹痛、肩胛疼痛、肩關節障礙等。

▲醫師推薦舒緩肩頸痠痛穴位。（圖／馬光中醫提供）