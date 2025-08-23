雙和急診事件後「貼公告需主管同意」　工會批噤聲令將現寒蟬效應

▲急診醫師超級白用AI繪製「急診塞爆圖」，參與衛福部推出的競賽活動。（圖／翻攝自Facebook／超級白急診醫師）

記者洪巧藍／台北報導

雙和醫院上週有急診醫師張貼「急診目前護病比1：13，若不耐久可以到附近其他急診就醫」引發熱議，也讓衛福部長邱泰源喊會馬上去了解。網路上再傳出該院貼出公告「即日起禁止張貼未經主管審查通過之任何形式公告」，遭諷刺解決提出問題的人，北市醫師職業工會則批評「噤聲令」將現寒蟬效應。

雙和醫院急診護病比公告，院方第一時間已經回應是因為急診收治病人瞬間爆量，為顧及就醫病人權益，急診同仁臨時所做的權宜之計，並強調臨床實務上無「急診護病比」的計算數據；近期急診壅塞，除就醫人次爆量影響外，也與留觀、候床病患人數居高不下有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，該院於本周四張貼公告，「即日起禁止張貼未經主管審查通過之任何形式公告，如有發現一律撤除，並請單位主管說明違規情事。相關公告海報張貼管理辦法將儘速發布。敬請全院同仁配合。」相關公告在網路上流出後引發熱議，有人就諷刺，「急診壅塞都處理好了，處理提出問題的人，就沒問題了。」

北市醫師職業工會在臉書發布貼文指出，任何一間醫院或企業，應當都無法忍受員工擅自發出的不和諧文件，可理解雙和醫院院方力圖重振領導權威的意圖，但細究此事件，員工所為不應視作濫發黑函、中傷醫院信譽，應當視為小小螺絲釘在一切自救困難、無人理睬其困境下的自救行為，希望不影響日常業務的前提下，至少獲得患者的體諒。

▲醫院爆急診護病比1:13。（圖／Facebook／超級白急診醫師）

工會認為，此公告既出，其寒蟬效應非同小可，院方或可對此採取更為包容之態度，或正面回應員工的不滿，一同與政府商討因應對策。「願意發出批評的員工都是院方須要盡力待見的，默默離職的員工如過江之鯽，冒著風險提出建言從來就不是員工最省力的選擇。」

工會也提醒，個人張貼布告的行為，若院方執意阻止甚至將之撤除，確實屬於其合理指揮監督範疇，但若該行為屬工會決議且為工會成員爭取權利之動作，則雇主制止之行為可能違反法令。另外，呼籲院方能虛心傾聽，甚至自行檢討為何無法第一時間為求救員工化解危機，才有助於改善職場環境。

雙和院方則回應，公告「張貼公告規定」，主要是為了整合院內文宣與訊息傳遞的方式，使內部溝通更加順暢、即時，也能幫助各單位更有效率地回應需求，進一步提升整體醫療服務品質。

院方強調，所有規範的核心出發點，都是以促進醫療服務品質、保障患者權益與支持同仁工作為優先，院方將持續透過透明、友善的方式溝通與調整，期待與大家一同營造高效、和諧的工作環境。

在此事件發生之後，衛福部20日於臉書公告推出AI動畫繪圖競賽活動，限定針對醫師、藥師及護理師參加，將日常點滴與感動化為創作向大眾分享。臉書粉專「超級白急診醫師」特別以「急診的擁擠亂象」生成作品投稿，畫面中視察急診的西裝男子令人聯想到衛福部長邱泰源，再度引發網友熱議。