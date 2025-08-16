被點名下台　邱泰源吐苦水「名利都沒了」：做越多被罵越慘

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

外傳執政黨將於8月23日之後展開內閣小幅改組，衛福部長邱泰源屢遭點名下台，他今（16）日出席肝基會30週年慶活動，在致詞時大吐苦水，他當住院醫師時，受到已故肝基會創會董事長、台大醫學院教授宋瑞樓影響，認為「只要照顧把病人照顧好，名利自然就會好」，但是回顧他自己，最後不僅「利也沒有，名也很慘」，最近還常常「做越多罵越多」。

邱泰源日前被問及點名下台一事，他僅強調「把工作做好，其他事情都非他所考慮的。」不過今天卻在出席肝基會30週年慶活動分享過往經驗時，突然有所感慨。

邱泰源說，自己擔任住院醫師時，那時全病房都是肝癌病患，而宋瑞樓教授每次查房都告訴年輕醫師，「把病人照顧好，名利自然就好」，這影響他從醫理念，在醫師公會擔任多年理事長時，也向全台醫師灌輸這項理念。「結果到最後，好像利也沒有，名也很慘，最近事情做愈多，被罵得也愈多。」

邱泰源接著分享，自己在台大醫院已經算比較晚下班，忙到晚上9點多病歷寫完要離開，卻看到他的老師肝基會董事長許金川還在看論文，有老師作為典範，學生就會有所感受「我這樣不算太累」。

肝基會致力於肝病防治，邱泰源提到，他近期被立委質詢，為何自殺重回十大死因，幕僚趕緊傳訊說「原因是新冠肺炎退出十大死因」，但他仔細一看，除新冠退出以外，慢性肝病、肝硬化死亡率降低，死因排名掉到第12名，也是把自殺擠上去的原因。邱泰源說，死因分析是國家衛生重要指標，肝病死因排名後退，代表各界努力成果，讓肝病死亡率一直降低。

邱泰源表示，當年推動健保投入肝炎治療，如今國內C肝清除率已提前達到世衛組織標準，衛福部已經成立小組，由中研院士陳建仁擔任召集人，將於10月底向WHO提出報告申請認證。他也強調，下一步不只要徹底清除C肝，更要全力消滅B肝，讓台灣真正擺脫「國病」。

邱泰源另外也細數衛福部其他健康政策，他說，賴清德總統「健康台灣」願景，行政院給予更多資源，今年健保總額增加700多億，對於基層有很大幫助，健保點值來看，台北區從每點0.81到現在已經超過每點0.91，全國平均點值超過0.95；還有慢性病、心理健康、癌症防治到AI應用等各項措施，衛福部團隊日以繼夜為國人健康努力，守護國人生命安全。