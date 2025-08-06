廣東屈公病單周暴增近3千例！國際疫情加劇「高風險國家一表看」

▲中國廣東發生屈公病疫情。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

中國廣東爆發屈公病疫情病例激增，疾管署緊急提升該地區旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），其實不僅廣東，疾管署副署長曾淑慧表示，全球屈公病疫情加劇，又以美洲疫情最為嚴峻。根據疾管署最新公告，目前有10個國家地區發布屈公病旅遊疫情建議等級，前往當地應該做好預防措施。

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▲提升中國廣東省旅遊疫情建議至第二級「警示」。（圖／疾管署）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，全球屈公病疫情以美洲疫情最為嚴峻，主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情並已蔓延至其他地區；在亞洲部分，印度今年已逾3萬例病例，而中國廣東省近期疫情嚴峻，近1周即新增2,892例病例。

郭宏偉指出，廣東疫情以佛山市最嚴峻，該市今年截至7月31日累計逾6,900例病例，該省其他城市亦出現病例，另澳門及香港等地也出現移入病例，澳門近日更已有2例本土病例；在歐洲地區，法國今年累計49例本土病例，義大利亦報告2例本土病例；非洲肯亞今年爆發疫情，迄今累計逾600例病例。

根據疾管署最新公告，已經有10個國家地區提升屈公病旅遊疫情建議等級，提醒欲前往民眾做好自我保護：

第二級「警示」，對當地採取加強防護：中國廣東省、巴西、法屬留尼旺島。

第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施：菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞、肯亞。

其中廣東省旅遊疫情等級，疾管署7月22日才提升為第一級的注意（Watch），短短不到2周，8月4日再次提升警戒至第二級的警示（Alert）。

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長曾淑慧5日說明疫情狀況特別強調廣東疫情「非常嚴峻」且「急速增加」，目前香港、澳門都發生廣東移入病例，加上國內確實也有病媒蚊分佈，境外移入引發本土流行的風險增高。

疾管署統計，今年截至8月4日，國內屈公病疫情均為境外移入病例，累計16例，感染國家以印尼（13例）為多，其次為菲律賓（2例）及斯里蘭卡（1例）；惟目前境外移入病例數已為近6年同期最高（2020-2024年同期介於0-6例）。

曾淑慧表示，疾管署已加強國際及小三通港埠防治力道，入境旅客若有發燒症狀且來自疫情流行地區，就會抽血採檢，並且進行追蹤、衛教。

▲前往屈公病疫區要落實防蚊。（圖／疾管署）

疾管署提醒，計劃前往中國廣東省或其他屈公病流行地區之民眾於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所等。

入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；而民眾在返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。