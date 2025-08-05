風災後再增3起類鼻疽「台中也爆病例」　另增4起鉤端螺旋體

▲近來豪雨成災，台中也出現淹水災情，資料照。（圖／記者許權毅翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

丹娜絲颱風加上西南氣流帶來豪雨，中南部淹水災情頻傳，疾病管制署今（5）日公布國內上週新增3起類鼻疽本土病例，除了高雄市新增2起個案，台中也出現風災後首例個案，都有污水污泥接觸史；此外，丹娜絲颱風後也確認4起鉤端螺旋體病本土病例，分別是台中市3例、花蓮縣1例。

疾病管制署今（5）日表示，近日豪雨造成多處積水淹水，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情；籲請民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，國內上周（7/29-8/4）新增3例類鼻疽本土病例，均為丹娜絲颱風後發病之病例，個案居住高雄市2例及台中市1例，年齡介於50多歲至60多歲，發病日介於7/21-7/30，都有污水污泥的接觸史。

郭宏偉表示，今年國內累計35例類鼻疽本土病例，其中2例死亡，為歷年同期第3高，低於2005年及2024年（均48例），以65歲以上（22例）和50-64歲（11例）為主要年齡層，分布縣市以高雄市（27例）為多，其次為台中市（5例）、台南市（2例）、屏東縣（1例）；其中13例於丹娜絲颱風後發病，分布高雄市（11例）、台南市（1例）及台中市（1例）。

另今年截至8/4累計19例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，其中4例於丹娜絲颱風後發病，分布台中市（3例）、花蓮縣（1例），年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於7/12-7/22。

▲疾管署疫情記者會。（左起）疫情中心主任郭宏偉、發言人曾淑慧、防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病源菌等暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能造成吸入性感染，請民眾清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，亦請佩戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早診斷與治療。

疾管署監測資料顯示，國內今年第31周（7/27-8/2）腹瀉門急診就診108,551人次，較前一周117,199人次下降7.4%，近期就診趨勢持平。水災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。並請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手。

疾管署提醒，目前雖尚未出現登革熱/屈公病本土病例，但今（2025）年截至8/4累計124例登革熱境外移入病例，為近6年同期次高，仍有造成疫情擴散之風險。籲請民眾雨後主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並徹底清除，若有大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置。

▲豪雨過後防疫三步驟。（圖／疾管署提供）