今年類鼻疽創歷史新高！羅一鈞示警「風災後一個月」個案恐增

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（22）日公布，上周新增6例丹娜絲颱風後發病類鼻疽本土病例，其中2例死亡，均居住於高雄市。疾病管制署副署長羅一鈞指出，目前初步研判丹娜絲影響沒有到去年凱米颱風那麼大，但是今年類鼻疽已經累積27例，創下歷史新高，加上現在只是颱風季早期，估今年疫情風險高於過去幾年。

疾管署統計，過去颱風後最大類鼻疽疫情為去年凱米颱風後，1個月增加類鼻疽69例，其中13例死亡；本次丹娜絲颱風後第一周增6例，尚未超過去年7月底凱米颱風後第一周新增11例紀錄，推估影響不像凱米那麼大，但還是可能會有新增病例住院、死亡，提醒民眾注意，有慢性病個案要盡快診治。

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羅一鈞分析，今年類鼻疽到目前累計27例，其中2例死亡，為歷年同期新高，以65歲以上（18例）和50-64歲（7例）為主要年齡層，分布縣市以高雄市（22例）為多，其次為台中市（4例）、屏東縣（1例）。

羅一鈞也提到，今年比較反常情況是從1至4月就累積13例個案，主要應與去年下半年四颱接連襲台，且類鼻疽潛伏期較長，部分病例於今年初陸續發病有關。然而目前才只是颱風季早期，預期8月至10月份還會有其他颱風，若風災導致強風豪雨淹水，都會增加類鼻疽風險，不能掉以輕心。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

疾管署呼籲請民眾務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀時，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

▲疾管署說明類鼻疽疫情及傳染方式、症狀、注意事項。（圖／疾管署提供）