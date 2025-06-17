新生兒腸病毒已4死！疾管署示警流行期「7月底前」避免賞嬰抱抱

▲疾管署疫情記者會。（左起）郭宏偉、羅一鈞、楊生湳、林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（17）日表示，國內新生兒腸病毒疫情嚴峻，今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例中，5例為新生兒感染伊科病毒11型，且造成4例死亡。該型別病毒感染新生兒後病情常較為嚴重，疾管署呼籲新生兒腸病毒流行期間，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免造成傳染。

疾管署公布國內上周新增1例腸病毒感染併發重症病例，為南部新生男嬰，於出生後第3天出現發燒及呼吸窘迫情形，轉至醫學中心新生兒加護病房治療，後續出現休克、血小板下降、肝炎、心肌炎、多重器官衰竭等新生兒敗血症徵候，經通報檢驗後確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前仍於加護病房住院治療中。另新增2例感染伊科病毒11型重症死亡病例，為今年6月10日公布之個案。

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依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒就診人次呈緩升趨勢，第24周（6月8日至6月14日）門急診就診計6,009人次，較前一周（5,257人次）上升14.3%。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染伊科病毒11型6例及克沙奇B5型1例；今年腸病毒感染併發重症病例數仍為6年同期最高，高於2020年至2024年同期（介於0-6例）。

疾管署副署長羅一鈞說明，因應新生兒腸病毒疫情，疾管署已依「114年腸病毒流行疫情應變計畫」於今日成立應變工作小組，與地方政府共同執行各項應變策略，全國共有89家腸病毒重症責任醫院確保腸病毒重症不漏接，衛生局持續辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核，今年共辦理510家托嬰中心和56家產後護理之家感管查核，分別佔所有機構數的22%和30%，目前已完成查核之354家托嬰中心和39家產後護理之家，全數合格。

本周疾管署也將召開「重症病例討論會」和「專家會議」討論本次新生兒腸病毒疫情的醫療處置建議和防治策略建議。羅一鈞也提到，目前預估新生兒腸病毒流行至7月底，籲產婦和新生兒儘量謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免造成傳染。

此外，疾管署今日亦特別邀請台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳，提醒民眾孕產婦及新生兒之腸病毒預防方法，防範新生兒腸病毒的威脅。

▲台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

楊生湳指出，新生兒的腸病毒感染一般於出生後1-14天發病，可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染。特別是產前通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，病情常較為嚴重。新生兒感染後的症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。

因此，準媽媽的防護措施及注意自身健康狀況相當重要，呼籲準媽媽們產前14天應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸等保護措施，減少可能的感染機會；產前14天至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，在疑似症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生兒，家中成人或幼兒應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，也應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播的風險。

▲▼疾管署說明孕產婦如何預防新生兒腸病毒。（圖／疾管署）